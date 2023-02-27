Только в Харькове задержали более 200 подростков.

В понедельник, 27 февраля, в Киеве, Львове, Харькове состоялось собрание агрессивно настроенной молодежи из так называемой "ЧВК Редан".

Как сообщают местные Telegram-каналы, в частности, собрание устроили возле ТРЦ "Гулливер" в столице. Оповещают, что подростков с баллончиками, кастетами и другими опасными предметами оцепила полиция, посадила в автобусы и отвезла в управление.

Аналогичную картину видели возле ТРЦ "Никольский" в Харькове. Как сообщает полиция Харькова, здесь для совершения массовой драки собрались более 200 человек, среди которых были преимущественно несовершеннолетние.

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"Полиция установила 245 участников массового мероприятия, из которых 30 совершеннолетних. Среди несовершеннолетних 149 мальчиков и 66 девочек. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет", – говорится в сообщении.

Полиция Харькова отмечает, что эта массовая драка – "флешмоб, который запустила Российская Федерация".

Такое же собрание и, как сообщают, массовая драка, состоялись возле ТРЦ "Форум" во Львове, правоохранители были на месте. Официальных комментариев пока ни от столичных правоохранителей, ни от полиции Львова по этому поводу еще не было.

Что такое ЧВК Редан и при чем здесь Россия

Несмотря на то, какие ассоциации вызывает название, в случае с "ЧВК Редан" речь не идет о какой-то военизированной группировке. Это подростковая субкультура, зародившаяся в России. Подростки из "ЧВК Редан" здесь уже не первый месяц устраивают массовые драки в торговых центрах. Из-за этого, по сообщениям российских СМИ, 24-25 февраля было задержано около 300 несовершеннолетних.

Название субкультуры отсылает к популярной японской манге и аниме по ней Hunter x Hunter, где говорится о преступной организации "Геней Редан" (ее еще называют "Пауки" из-за характерной эмблемы с изображением этого существа), которой и подражают подростки.

Представители субкультуры нередко носят длинные волосы и одежду с изображением пауков и цифрой 4. "Редановцы" находятся в конфронтации с так называемыми "оффниками" (футбольные фанаты). Их Telegram-каналы и чаты наполнены сообщениями об "оффниках" и угрозами в их адрес, с ними же "ЧВК Редан" пытаются устраивать массовые драки.

На этой неделе в Telegram заявились многочисленные украинские региональные каналы "ЧВК Редан", через которые координируются действия подростков. Таким образом массовые собрания с намерением устроить драку уже устраивали в нескольких городах Украины, в частности, Ивано-Франковске, Луцке и Полтаве.

Со стороны украинских политиков и чиновников звучат предупреждения о том, что за организацией подобных массовых драк подростков в Украине стоит Россия. Родителей подростков призывают быть бдительными и проверить, не интересуется ли ребенок деятельностью так называемой "ЧВК Редан".

В частности, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к родителям после того, как удалось предотвратить драку в Харькове.

"Я обращаюсь ко всем взрослым. Будьте внимательными с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло. Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей. Только вместе мы сможем это остановить. Только вместе мы одержим победу над этими варварами. Давайте не позволим государству членистоногих покалечить наших детей еще больше, чем они искалечены войной!", - написал он.

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