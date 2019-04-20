В Киеве "заминировали" торговый центр "Гулливер"

На данный момент правоохранители еще не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и работников.

В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер".

Об этом "Украинской правде" сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место происшествия.

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Сейчас правоохранители еще не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и работников.

Рядом с торговым центром дежурят несколько машин полиции. Официального сообщения полиции о "заминировании" пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы после сообщения о минировании эвакуировали людей из двух торговых центров.