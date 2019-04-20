цей матеріал доступний українською

В Киеве "заминировали" торговый центр "Гулливер"

23:14, 20 апреля 2019
Происшествия
89 0
Рядом с торговым центром дежурят несколько машин полиции / фото: Соня Лукашова/УП

Об этом "Украинской правде" сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место происшествия.

Читайте такжеВ Днепре второй день подряд заминировали 11 объектов

Сейчас правоохранители еще не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и работников.

Рядом с торговым центром дежурят несколько машин полиции. Официального сообщения полиции о "заминировании" пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы после сообщения о минировании эвакуировали людей из двух торговых центров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#заминированиепогода в Киеве