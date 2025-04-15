Пошлины Трампа окажут серьезное влияние на доходы Москвы.

Бурный поток пошлин президента США Дональда Трампа, возможно, не затронул Россию напрямую, но может нанести болезненный удар по ее экономике. Проблема в том, что Москва зависит от экспорта нефти и газа.

Издание Newsweek пишет, что пошлины уже оказали влияние на цены на российскую нефть, которые резко упали 2 апреля и с тех пор не поднялась.

"Хотя целью введения пошлин Трампом, вероятно, не было обрушение цен на нефть, низкие цены на "черное золото" в долгосрочной перспективе негативно скажутся на российской экономике", - считает профессор международного бизнеса финского Университета Турку Кари Лиухто. "Однако для того, чтобы повлиять на действия российского руководства, цена на нефть должна оставаться низкой в течение нескольких лет".

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Влияние ограничения цен

Американский миллиардер Рэй Далио предупредил, что США "очень близки к рецессии" из-за пошлин Трампа и потрясений на фондовом рынке, и могут столкнуться с "чем-то гораздо худшим, чем рецессия".

"Падение цен на нефть из-за ожидаемой рецессии в США будет значительным и окажет большое влияние на доходы России от продажи нефти", - отметил специалист по экономическим войнам и доцент экономики в Университете Суррея в Великобритании Эрик Голсон

Цены на нефть упали примерно на 25% по сравнению со средним показателем прошлого года, сказал Голсон, что соответствует ожидаемой ежегодной потере доходов России в размере 50 миллиардов долларов.

По словам Лиухто, России удается частично ослабить давление нефтяных санкций, продавая сырую нефть третьим странам, которая затем закупается западными странами в виде переработанных нефтепродуктов.

Российский газ пострадает

Хотя нефть составляет большую часть доходов России, пошлины также могут ударить по экспорту российского газа, в частности СПГ.

"Несмотря на то, что Америка не вводила никаких пошлин конкретно для России, это косвенно отразится на ценах на нефть, а затем и на газ. Именно из-за газа Россия действительно пострадает", - рассказала младший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Аура Сабатус.

До 2022 года на долю России приходилось до 40% европейского импорта газа, а сейчас этот показатель составляет около 11%, включая СПГ, добавила она. За прошедшие годы на европейский рынок вышли другие игроки, как США и Катар.

Некоторые европейские игроки начали задумываться над возобновлением импорта российского газа, как только будет заключено соглашение о прекращении огня в Украине. Восстановление поставок "голубого топлива" из России в Европу будет сопряжено со многими препятствиями.

По словам Сабатусы, эти поставки в Европу, а также американские поставки СПГ снижают спрос на российский экспорт. Однако в Европе в целом существуют некоторые опасения по поводу того, насколько сильно континент может зависеть от США, начиная от обеспечения военного потенциала и заканчивая энергоснабжением.

"Перспективы России отправлять больше СПГ в Европу - потенциально восстановить некоторую долю рынка, возобновив трубопроводный экспорт в Европу, - исчезают, по крайней мере, в обозримом будущем", - подытожила она.

Газ и нефть из России в Европе - последние новости

Издание The Guardian писало, что Европейский Союз тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. В прошлом году Европа закупила у Москвы ископаемого топлива на 22 млрд евро, а выделила Киеву 19 млрд евро.

Позже издание Reuters сообщило, что Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая.

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