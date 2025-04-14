Официальные лица надеются, что возобновление предложения об оптовых закупках американского газа поможет умиротворить Вашингтон.

Европейский союз возобновит переговоры об увеличении объема импорта американского газа. Брюссель делает ставку на то, что президент США Дональд Трамп будет более открыт для переговоров после приостановки введения шокирующих экономику пошлин.

Издание Politico пишет, что блок планирует возобновить переговоры об увеличении закупок сжиженного природного газа в США и предложит конкретные предложения, чтобы утихомирить гнев Трампа по поводу трансатлантической торговли.

В частности, по словам источников, ЕС рассматривает способы размещать более крупные общеевропейские заказы, чтобы удовлетворить требования Белого дома, но по более конкурентоспособным ценам.

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ЕС уже несколько месяцев пытается привлечь администрацию Трампа к решению этого вопроса, но, по словам дипломатов, их работа наталкивалась на путаницу и незаинтересованность Вашингтона. Однако теперь ситуация изменилась - рынки падают, и лидеры бизнеса умоляют Трампа изменить тактику.

"Эти предложения обсуждались уже давно, но мы надеемся, что сейчас есть возможность добиться прогресса", - сказал один из чиновников.

Отмечается, что СПГ покупают компании, а не правительства. И некоторые страны ЕС заявили, что их компании уже ввозят больше американского СПГ. При этом неясно, насколько эффективно будет работать схема агрегации спроса. ЕС запустил подобную систему после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, надеясь сбить заоблачные цены, но этим предложением заинтересовались лишь несколько компаний.

Тем не менее, объединение заказов от частных поставщиков и их согласование с американскими поставщиками - это один из способов, с помощью которого блок может получить больше американского СПГ.

Над переговорами также висит беспокойство по поводу цен на СПГ. ЕС требует, чтобы страны заполняли свои топливные резервуары на 90% к 1 ноября каждого года, и в столицах опасаются, что спешка с закупками летом приведет к росту цен. Страны ЕС настаивают на смягчении этих правил, надеясь, что гибкость позволит им тратить на СПГ меньше.

Торговая война Трампа – главные новости

С момента своего избрания в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы ЕС покупал больше американской нефти и газа, чтобы избежать торговой войны.

Во вторник 8 апреля он повысил ставки после введения масштабных 20%-ных пошлин для ЕС, заявив, что континент должен потратить на 350 миллиардов долларов больше на американские энергоносители, чтобы компенсировать то, что президент считает постоянным торговым дефицитом. Несмотря на риторику, США и ЕС на самом деле имеют относительно сбалансированные торговые отношения, если учитывать как товары, так и услуги.

Однако 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в отношении большинства глобальных пошлин, настаивая на том, чтобы партнеры вели переговоры об отмене торговых барьеров.

В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС ответит на повторное введение пошлин, но пока блок дает переговорам шанс.

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