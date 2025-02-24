В прошлом году Европа закупила у Москвы ископаемого топлива на 22 млрд евро, а выделила Киеву 19 млрд евро.

Европейский союз тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. Москва получает около половины своих доходов именно от продажи энергоносителей.

Издание The Guardian пишет, что согласно подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), за третий год войны ЕС закупил российской нефти и газа на 21,9 млрд евро, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с зависимостью от российского топлива, которое спонсирует военную машину Владимира Путина.

Эта сумма на одну шестую больше, чем 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Видео дня

"Покупка российского ископаемого топлива, совершенно очевидно, сродни отправке финансовой помощи Кремлю и содействию его вторжению. Такую практику необходимо немедленно прекратить, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы", - заявил Вайбхав Рагхунандан, аналитик компании Crea.

В 2024 календарном году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил для Украины. Цифра помощи не включает военные и гуманитарные взносы.

Кристоф Требеш, экономист из Кильского института мировой экономики, сказал, что существует поразительный разрыв между объемом помощи, которую доноры мобилизовали для Украины, по сравнению с прошлыми войнами: европейские доноры в среднем тратят менее 0,1% ВВП в год.

"Многие страны были более щедрыми в прошлых конфликтах. Германия, например, мобилизовала гораздо больше помощи и быстрее для освобождения Кувейта в 1990/91 году, чем для Украины в сопоставимый период времени", - указал Требеш.

Кроме того, Россия заработала 242 млрд евро на мировом экспорте ископаемого топлива на третий год полномасштабного вторжения в Украину, а доходы с начала войны "приближаются к триллионной цифре", поскольку страна адаптируется к санкциям.

Россия получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора и пытается обойти санкции, перевозя топливо при помощи "теневого флота".

По оценкам исследователей Crea, доходы России от экспорта ископаемого топлива могут сократиться на 20% за счет усиления существующих санкций и устранения пробелов. Среди мер - закрытие "лазейки" для нефтепереработки, через которую Европа может покупать российскую нефть, переработанную в другой стране, и ограничение потоков газа по трубопроводу TurkStream.

Также Ян-Эрик Фенрих, газовый аналитик Rystad Energy сообщил, что в прошлом году Россия заняла второе место среди экспортеров СПГ в Европу.

Поставки российского СПГ в Европу - последние новости

Импорт СПГ из России в 2024 году достиг рекордных показателей и составляет более 20% от общего импорта блока сверхохлажденного топлива. Более 90% объемов было получено с заводов, контрольный пакет акций которых принадлежит "Новатэку": "Ямал СПГ" и "Высоцк СПГ".

В свою очередь комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз усиливает усилия по замене российских энергоресурсов, рассматривая в частности увеличение импорта газа из США и ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: