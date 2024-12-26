Чаще всего начинающих нанимают на должности в Support и Software Engineering.

В 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи "джунов", то есть специалистов без опыта работы или с опытом менее года. Об этом сообщает веб-портал об IT-отрасли Украины DOU.

"В целом 31 ІТ-компания наняла 2970 начинающих специалистов в Украине. Для сравнения в 2023 году ситуация была примерно такая же: тогда 32 опрошенные IT-компании наняли в Украине 2920 джуниоров. В 2022-м наймов было на тысячу больше, но и компаний, которые поделились данными, было 40", - говорится в исследовании.

Компании, которые чаще всего нанимали начинающих в IT в Украине:

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Genesis - 781 начинающий специалист;

ЕРАМ Украина - 480;

SoftServe - 327;

Netpeak Group - 273;

GlobalLogic - 197;

ZONE3000 - 168;

Ajax Systems - 163;

SKELAR - 160;

Uklon - 74;

Universe Group - 38.

Отмечается, что чаще всего начинающих нанимают на должности в Support (специалист по предоставлению техподдержки) и Software Engineering (инженер-программист). Также есть положительная динамика в категориях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.

При этом наймов для начинающих в категориях SEO и Project Manager стало меньше, а позиции сейлзов остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Рынок IT в Украине - последние новости

Согласно результатам исследования IT Research Ukraine 2024, украинский экспорт IT-услуг может второй год подряд не показать роста по сравнению с прошлым годом. Так, украинский экспорт IT-услуг в 2024 году должен был снизиться до 6% и составить 6,4 млрд долларов.

При этом за 2024 год выросла доля айтишников, которые работают на нескольких работах. Так, среди украинских айтишников более четверти (27%) имеют дополнительные проекты, кроме основной работы в ИТ.

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