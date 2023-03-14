Основной предпосылкой для возвращения IT-специалистов является полное окончание войны в Украине.

Ровно 41% украинских айтишников, выехавших за границу после начала полномасштабной войны и накануне, планируют вернуться в Украину.

Об этом говорится в исследовании, проведенном украинским специализированным веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU.

"41% айтишников, выехавших за границу после начала войны и накануне, планируют вернуться: 22% уверены в этом, а 19% считают, что скорее вернутся", - говорится в сообщении.

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Согласно исследованию, те, кто выезжал после начала полномасштабного вторжения, чаще намерены вернуться (44%). Зато те, кто релоцировался за несколько месяцев до войны, чаще планируют остаться за границей (38%).

Отмечается, что наименее склонны возвращаться специалисты, переехавшие в Канаду (62%) и США (46%), а также в Нидерланды (43%). Большинство эмигрировавших в Хорватию (78%) и Турцию (64%) планируют вернуться в Украину.

"Основные предпосылки для возвращения IT-специалистов, уехавших в течение 2022 года, - полное окончание войны (важно для 77%) и заметные улучшения в стране (в экономической, политической, социальной сферах - отметили 45% специалистов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 20% специалистов вернутся из-за семейных проблем или значительных трудностей в жизни за границей. В то же время предложения работы, которые могут заинтересовать деньгами или профессиональным развитием, или требование работодателя быть в Украине, могли бы побудить к возвращению менее 10% специалистов.

Напомним, по результатам 2022 года IT-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику на 7,34 млрд долл. Объем экспорта увеличился на 400 млн долларов по сравнению с довоенным 2021 годом.

Украинские беженцы в Европе

Как сообщал УНИАН, каждый третий беженец из Украины, проживающий на территории Европейского союза, хочет вернуться домой. Как заявляет Агентство ЕС по основным правам, такое же количество украинцев чувствуют себя частью сообщества в новой стране.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, страны Европы приняли в себя более восьми миллионов украинцев. Из них правом на временную защиту в странах ЕС воспользовались около 4,8 млн человек.

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