В 2026 году большинство компаний планирует пересмотреть оклады работников.

Большинство украинских компаний в 2025 году повышали зарплаты сотрудникам, однако рост преимущественно был умеренным и часто не перекрывал инфляцию. В то же время значительная часть работников заявляет, что их доходы фактически не изменились или даже уменьшились.

Об этом говорится в исследовании "Барометр рынка труда" от GRC.UA, которое есть в распоряжении УНИАН. По результатам опроса, 79% работодателей повысили оклады сотрудникам. Этот показатель немного ниже, чем в прошлом году, когда о повышении зарплат говорили 82% компаний.

Отмечается, что большинство повышений происходили в осторожном диапазоне: самый распространенный рост – 11-20%. Значительные повышения компенсаций случаются редко. Так, только 6% компаний увеличили зарплаты на 31-40%. Повышений более 40% не зафиксировано.

Видео дня

В то же время 19% компаний оставили уровень оплаты неизменным, а 2% были вынуждены их сократить. Такие случаи преимущественно встречаются в секторах, работающих в прифронтовых регионах или сильно зависящих от логистики.

Что говорят работники

Подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом. А если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.

Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату. Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше, чем на 10%. Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11-20%. Значительный рост (на 31% и более, на 41% и более) получил лишь каждый сотый опрошенный.

В то же время 15% специалистов столкнулись с сокращением зарплат. Это больше, чем в прошлом году, на 3%.

Планы по зарплате на 2026 год

Подавляющее большинство компаний, а именно 82,6% работодателей, планируют повышение зарплат в 2026 году. Это больше, чем в прошлом году, когда о таких намерениях заявляли 74% опрошенных компаний.

Удержать зарплаты на текущем уровне планируют 12,8% компаний. Половина (ровно 50%) прогнозирует увеличение зарплат на 11-20%. Еще четверть (27,9%) намерена увеличить зарплату, но незначительно – менее, чем на 10%. Также есть 4,7% компаний, которые чувствуют необходимость сократить зарплату.

Рынок труда в Украине – главные новости

По данным Государственной службы статистики, в октябре 2025 года средняя заработная плата работников в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше относительно сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в Украине наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

Вас также могут заинтересовать новости: