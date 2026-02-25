Трамп не помешал: мировая торговля в 2025 году выросла, вопреки пессимистичным прогнозам

Мировая экономика оказалась более устойчивой с точки зрения деловой активности и торговли.

Мировая торговля в 2025 году выросла быстрее, чем ожидалось, несмотря на повышение пошлин США. В то же время в этом году темпы могут замедлиться, хотя инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта частично смягчает негативный эффект.

Как пишет The Wall Street Journal, объем товаров, перемещаемых через национальные границы, в 2025 году увеличился на 4,4% – после роста на 2,5% в 2024-м. Ускорение стало неожиданностью на фоне резкого повышения пошлин в США.

Вскоре после того, как американский президент Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в зависимости от страны, Всемирная торговая организация прогнозировала незначительное сокращение мировой торговли в 2025 году.

Однако впоследствии многие таможенные ставки были снижены, а большинство торговых партнеров США не ответили повышением собственных пошлин. Китайские компании, столкнувшиеся с особенно высокими ставками, смогли найти новых покупателей своей продукции на других рынках, тогда как бум инвестиций в сфере ИИ стимулировал импорт США из других стран Азии.

"Мировая экономика с точки зрения деловой активности и торговли оказалась более устойчивой, чем мы опасались", – заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

По его словам, некоторые пошлины оказались не такими значительными, как об этом заявлялось, и мировая торговля адаптировалась. Дополнительный положительный эффект обеспечил развитие искусственного интеллекта.

Как изменилась мировая торговля из-за Трампа

В то же время более подробные данные показывают, что за общей устойчивостью стоит глубокая перестройка потоков. Как пишет издание Bruegel, повышение пошлин в США стало одним из ключевых факторов этой трансформации. Средняя законодательная ставка пошлины на импорт в США выросла с 2,5% в 2024 году до 16,8% в середине ноября 2025-го. Эффективные ставки – то есть фактически уплаченные пошлины как доля стоимости импорта – существенно различались: для Китая они достигли 37,7% в конце октября 2025 года, а для ЕС – 8,6% (ниже среднего эффективного уровня 10,9%).

Реакция бизнеса была быстрой. В марте 2025 года импорт США вырос на 83 млрд долларов, или на 32% в годовом измерении, – компании спешили завезти продукцию до вступления в силу новых пошлин. Наибольший вклад в этот скачок дали поставки из ЕС. После фактического введения пошлин тенденция изменилась: за 12 месяцев до ноября 2025 года импорт из Китая сократился на 45%, что свидетельствует об ускоренном разъединении двух крупнейших экономик мира.

Впрочем, падение импорта из Китая частично компенсировали поставки из других азиатских стран – в частности Тайваня и Вьетнама, что может указывать как на замещение китайских товаров, так и на изменение логистических маршрутов. Импорт из ЕС после весеннего пика оставался нестабильным, а общий объем импорта США в ноябре 2025 года был примерно на 4% ниже, чем годом ранее.

Евросоюз и Китай смогли переориентировать экспорт. Несмотря на сокращение поставок в США после мартовского "предтаможенного" всплеска, общий экспорт ЕС вырос благодаря более активной торговле с Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Турцией и другими странами. В третьем квартале 2025 года физические объемы экспорта товаров ЕС достигли рекордного уровня, увеличившись на 3,6% в реальном измерении по сравнению с предыдущим годом.

Китай также сохранил положительную динамику: несмотря на резкое падение экспорта в США, общий объем поставок по итогам года вырос на 6,6% в годовом измерении благодаря более активной торговле со странами Азии и ЕС. Таким образом, вместо глобального спада мир получил масштабное перераспределение торговых потоков.

В то же время эффект для торгового баланса США оказался неоднозначным. Дефицит в октябре 2025 года временно опустился ниже 3% ВВП – до самого низкого уровня как минимум с 2010 года, однако уже в ноябре снова превысил эту отметку. Сокращение дефицита в торговле с Китаем и ЕС частично компенсировалось его ростом с Мексикой и другими странами, что опять же свидетельствует о перенаправлении потоков, а не их исчезновении.

Пошлины Трампа – последние новости

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин. Такое решение показало редкую попытку суда ограничить власть президента США после того, как Трамп более года проводил политику с помощью множества исполнительных указов и ссылался на редко используемые законы.

После решения суда Трамп заявил, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран. По словам президента, в течение следующих нескольких месяцев его администрация определит и опубликует новые и юридически допустимые пошлины.

23 февраля стало известно, что ЕС готов отложить ратификацию торгового соглашения с США, ожидая объяснений от администрации Дональда Трампа относительно нового таможенного плана.

