Некоторые украинцы могут получать две пенсии одновременно, при чем совершенно законно.

Пенсия в Украине в 2025 году будет пересмотрена незначительно, поэтому у большинства пенсионеров размер выплат почти не изменится. Однако есть категории украинцев, которые могут оформить сразу две пенсии, либо одну пенсию с надбавкой к ней.

Такое право есть у лиц с инвалидностью, которые получают социальную помощь. Все остальные пенсионеры могут претендовать только на одну выплату одновременно. Мы рассказали, как получить две пенсии и какие документы нужно собрать.

Кто получает две пенсии среди людей с инвалидностью

Украинцы могут получать две пенсии одновременно, если имеют инвалидность и право на надбавки к выплатам - например, за содержание другого лица с инвалидностью или во время нахождения в декрете.

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Таким украинцам одновременно начисляется пенсия по инвалидности и надбавка к ней, говорится в Департаменте социальной защиты населения. Доплата назначается, если лицо с инвалидностью ухаживают за ребенком с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью детства I группы или одиноким лицом с инвалидностью любой группы, которое нуждается в постороннем уходе.

Обращаться за начислением надбавки нужно в ближайшее отделение ПФУ. При себе стоит иметь такие документы:

заява о назначении надбавки;

копия свидетельства о рождении лица, за которым установлен уход;

копии документов отца и матери, или копия решения о смерти, лишении родительских прав, пропаже без вести родителя (при необходимости);

справка №080-1/0 и копия приказа работодателя о предоставлении отпуска, если надбавка устанавливается в период декрета по уходу за ребенком.

Размер надбавки может составлять от 1281 гривны до 6392 гривен, в зависимости от группы и подгруппы лица, над которым установлен уход.

Может ли человек получать две пенсии после смерти кормильца

Ещё один способ, как получить две пенсии - после смерти кормильца. Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет могут одновременно получать выплаты по потери кормильца и государственную социальную помощь.

Для получения двух пенсий лицо с инвалидностью должно быть нетрудоспособным, напоминают в ПФУ. Нетрудоспособными считаются:

муж/жена, отец/мать погибшего кормильца, если они имеют инвалидность или достигли возраста 65 лет;

дети до 18 лет;

дети до 23 лет, которые учатся в высшем учебном заведении;

дети-сироты до 23 лет;

дети любого возраста, если они получили инвалидность до 18 лет;

муж/жена, отец/мать, брат/сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Пенсия по потере кормильца, если умерший муж был военным, для вдовы составляет от 30 до 70% зарплаты мужа, но не менее 4722 гривен. Как и в остальных случаях, такая женщина может получать две пенсии только если имеет инвалидность, а также если брак с военным был оформлен официально.

Ранее мы также рассказывали, какая есть надбавка к пенсии пенсионерам после достижения определенного возраста.

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