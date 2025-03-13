В Украине людям с тяжелыми заболевания начисляется пенсия по инвалидности, а также предоставляется помощь от государства. В частности, такие лица имеют право на получение некоторых льгот. Некоторые люди с инвалидностью не знают о своих правах и не пользуются законными скидками.
Мы разобрались, какие есть льготы по инвалидности в Украине, о которых вы могли не знать.
Льготы по инвалидности 1, 2 и 3 группы в Украине
Размер скидок и послаблений указан в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Лица с инвалидностью могут претендовать на такие льготы:
- бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы слуховые аппараты и т.п.;
- бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний;
- для получателей пенсии минимального размера или государственной социальной помощи - бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;
- лицам с инвалидностью 1 и 2 группы - скидка 50% на лекарства по рецепту;
- бесплатные лекарства по программе "Доступні ліки";
- лицам с 1 и 2 группой - право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта;
- преимущественное право на улучшение жилищных условий;
- при инвалидности 1 группы - пропуск на границе без очереди;
- лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью - бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршруток.
Чтобы воспользоваться льготами, нужно предоставить пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.
Есть ли льготы по инвалидности по оплате коммунальных услуг в Украине
Лица с инвалидностью не имеют льгот на коммуналку, если не принадлежат к другим льготным категориям (пенсионеры, многодетные родители и т.п.). При наличии оснований им может быть назначена субсидия.
Однако это не касается людей, которым установлена инвалидность вследствие войны. Они полностью освобождаются от оплаты ЖКУ в пределах площади жилья 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью.
Льготы по инвалидности при покупке автомобиля
Лица с инвалидностью могут получить частичную компенсацию стоимости автомобиля, сообщает Киев Милитари Хаб. Это касается киевлян, которые имеют 1 или 2 группы инвалидности вследствие ранения на военной службе, которое привело к потере верхних или нижних конечностей. Размер возмещения составляет от 10% до 95%.
Стоит отметить, что такая инициатива действует только в Киеве. На государственной уровне такой льготы у лиц с инвалидностью нет.
Какие есть льготы по инвалидности вследствие войны
Люди, которые получили инвалидность вследствие войны, имеют гораздо больше скидок. Помимо уже перечисленных, им также предоставляются следующие льготы:
- ежегодное медицинское обследование;
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное и внеочередное зубное протезирование;
- 100% скидки на коммунальные услуги, а также топливо для дома без центрального отопления;
- внеочередной капитальный ремонт жилья;
- льготный кредит на строительство или ремонт;
- получение земельного участка вне очереди;
- сохранение рабочего места в случае сокращений;
- выплата больничных в размере 100% не зависимо от стажа работы;
- 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.
Ранее мы рассказывали, что в Украине вскоре запустят новые услуги для ветеранов в Дії. В приложении появится вкладка, где будут собраны все возможные льготы и возможности для защитников и защитниц.