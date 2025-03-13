Узнайте, на какие льготы могут претендовать украинцы с инвалидностью любой группы.

В Украине людям с тяжелыми заболевания начисляется пенсия по инвалидности, а также предоставляется помощь от государства. В частности, такие лица имеют право на получение некоторых льгот. Некоторые люди с инвалидностью не знают о своих правах и не пользуются законными скидками.

Мы разобрались, какие есть льготы по инвалидности в Украине, о которых вы могли не знать.

Льготы по инвалидности 1, 2 и 3 группы в Украине

Размер скидок и послаблений указан в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Лица с инвалидностью могут претендовать на такие льготы:

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бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы слуховые аппараты и т.п.;

бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний;

для получателей пенсии минимального размера или государственной социальной помощи - бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы - скидка 50% на лекарства по рецепту;

бесплатные лекарства по программе "Доступні ліки";

лицам с 1 и 2 группой - право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта;

преимущественное право на улучшение жилищных условий;

при инвалидности 1 группы - пропуск на границе без очереди;

лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью - бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршруток.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно предоставить пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.

Есть ли льготы по инвалидности по оплате коммунальных услуг в Украине

Лица с инвалидностью не имеют льгот на коммуналку, если не принадлежат к другим льготным категориям (пенсионеры, многодетные родители и т.п.). При наличии оснований им может быть назначена субсидия.

Однако это не касается людей, которым установлена инвалидность вследствие войны. Они полностью освобождаются от оплаты ЖКУ в пределах площади жилья 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью.

Льготы по инвалидности при покупке автомобиля

Лица с инвалидностью могут получить частичную компенсацию стоимости автомобиля, сообщает Киев Милитари Хаб. Это касается киевлян, которые имеют 1 или 2 группы инвалидности вследствие ранения на военной службе, которое привело к потере верхних или нижних конечностей. Размер возмещения составляет от 10% до 95%.

Стоит отметить, что такая инициатива действует только в Киеве. На государственной уровне такой льготы у лиц с инвалидностью нет.

Какие есть льготы по инвалидности вследствие войны

Люди, которые получили инвалидность вследствие войны, имеют гораздо больше скидок. Помимо уже перечисленных, им также предоставляются следующие льготы:

ежегодное медицинское обследование;

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное и внеочередное зубное протезирование;

100% скидки на коммунальные услуги, а также топливо для дома без центрального отопления;

внеочередной капитальный ремонт жилья;

льготный кредит на строительство или ремонт;

получение земельного участка вне очереди;

сохранение рабочего места в случае сокращений;

выплата больничных в размере 100% не зависимо от стажа работы;

14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Ранее мы рассказывали, что в Украине вскоре запустят новые услуги для ветеранов в Дії. В приложении появится вкладка, где будут собраны все возможные льготы и возможности для защитников и защитниц.

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