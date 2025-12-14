Использование кабеля "вилка-вилка" недопустимо, считает кандидат технических наук.

Генератор и зарядную станцию категорически нельзя подключать к помещению с помощью провода "вилка-вилка". Из-за такого присоединения может возникнуть две серьезные угрозы, рассказал УНИАН доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский.

Эксперт отметил, что провод "вилка-вилка" можно назвать "вилка-убийца".

Что означает подключение "вилка-вилка", для чего оно?

Подключение "вилка-вилка" потребители рассматривают как самое простое решение для запитки помещения от зарядной станции или генератора. Суть этого подключения такова: пользователь берёт кабель, на обоих концах которого есть вилки, и одну из них включает в розетку генератора или станции, откуда будет подаваться выходное напряжение, а другую - в любую розетку помещения. Поскольку все розетки в определенном помещение могут быть соединены параллельно, то таким образом якобы очень просто запитать, к примеру, всю квартиру.

Можно ли подключать зарядную станцию и генератор в розетку с помощью кабеля "вилка-вилка"? В чем опасность?

Как генератор, так и зарядную станцию категорически нельзя подключать в розетку с помощью кабеля "вилка-вилка". Опасность кроется в двух факторах. Первый заключается в том, что есть риск получения поражения электрическим током. Когда мы включаем одну вилку во включенную зарядную станцию или генератор, то на оголенных концах другой вилки возникает напряжение и, зацепив их, можно получить поражение электрическим током, которое может быть травматическим или смертельным.

Второй фактор касается нюанса использования кабеля "вилка-вилка" - перед тем, как его ставить в розетку в помещении, чтобы подать напряжение от генератора или зарядной станции, нужно вручную выключить автомат.

Учитывая человеческую забывчивость и то, что отключения света стали регулярными, может случиться такое, что кто-то не выключит автомат, и в таком случае напряжение из сети пойдет навстречу электроэнергии, поступающей из генератора. В случае поступления встречного напряжения генератор или зарядная станция мгновенно выйдут из строя. Итак, есть две существенные опасности использования кабеля "вилка-вилка". Поэтому, по моему мнению, использовать такой кабель недопустимо.

Как правильно подключать провод "вилка-вилка", чтобы не наделать беды?

Провод "вилка-вилка" вообще нельзя использовать, поскольку это опасно. Этот провод можно назвать вилка-"убийца", так как во время его использования легко получить поражение электрическим током с печальными последствиями.

Таким проводом категорически нельзя присоединять к помещению зарядную станцию или генератор. Эти устройства можно присоединить через специальное устройство - систему ввода резерва (устройство для переключения источника питания).

Есть второй - более простой вариант - от генератора или зарядной станции мы можем запитать те приборы, которые нам необходимы, с помощью удлинителя.

Конечно, важно, чтобы мы не перегрузили удлинитель. На качественном изделии, как правило, указана максимально допустимая мощность нагрузки, на которую он рассчитан.

В дорогие удлинители обычно встроен защитный выключатель, который сработает в случае перегрузки. В обычных удлинителях такой функции нет, и в случае перегрузки может возникнуть опасность их воспламенения. Как правило, воспламенение может случиться в самом слабом месте, в частности, на выключателе или в месте присоединения кабеля к самому удлинителю.

Какие кабели куда подключаются при присоединении кабеля к вилке генератора?

Обычно вилку к зарядной станции или генератору присоединяют трёхжильным кабелем необходимого сечения - он должен соответствовать мощности, которую мы хотим передать от устройств, которые будут запитывать помещение. Есть общепринятая маркировка жил кабеля. Как правило, коричневый провод - это тот, на котором есть фаза, синий - нейтраль, а желтый - заземление (в Украине встречаются старые кабели, которые имеют другую маркировку).

Часто в комплект к генератору добавляют вилку, чтобы пользователи могли сделать удлинители. В инструкции к устройству должно быть описано, как правильно подключить вилку, а также там должна быть указана маркировка кабелей, и ее важно не спутать.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

