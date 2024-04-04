Большая приватизация отличается от малой приватизации стартовой ценой балансовой стоимости активов.

Фонд государственного имущества рассчитывает что во втором полугодии 2024-го стартует процесс большой приватизации, под которую подпадают активы стоимостью от 250 млн гривень. Об этом в интервью Украинскому Радио рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"Большая приватизация отличается от малой приватизации стартовой ценой балансовой стоимости активов. Активы, которые стоят более 250 миллионов гривень по оценочной или балансовой стоимости, попадают под критерии большой приватизации. Есть политическая воля и четкое понимание, что сегодня мы должны наполнять бюджет. Поэтому со второго полугодия 2024 года мы ожидаем и приближаем аукционы по большой приватизации", – отметил глава ФГИ.

По его словам, будут интересные объекты, и санкционные, и приватизационные. Также спиртовая отрасль идет к четкому разгосударствлению. В целом есть четкая задача, определенная в государственном бюджете. Минфин утвердил план от приватизации на 2024 год на уровне 4,8 млрд гривень от аренды государственного имущества. На середину марта уже около 900 млн гривень успешно проведенных аукционов по приватизации.

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Стоит отметить, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект по упрощению приватизации, а уже 1 сентября прошлого года в Украине стартовала массовая приватизация.

Наполнение бюджета

Ранее УНИАН писал, что Украине в первые три месяца года не хватило 257,4 млрд грн для выполнения расходов государственного бюджета. "Собственный ресурс" страны, в который зачисляются доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств), поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года составил 550,1 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что расходы государственного бюджета Украины значительно превышают доходы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнеров.

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