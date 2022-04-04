Сотрудников отправили в бессрочные отпуска.

Крупнейшее химическое предприятие Украины – Одесский припортовый завод (ОПЗ) – из-за войны попал под консервацию.

Об этом заявил Владимир Новацкий – мэр города Южный, в котором находится предприятие.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации функционирование предприятия невозможно. Почти все работники отправлены в бессрочные отпуска.

На территории остаются только сотрудники, обеспечивающие охрану завода и определенные системы инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод находится в городе Южный Одесской области. На предприятии есть запасы аммиака, утечка которого может привести к масштабной техногенной катастрофе.

ОПЗ был монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Во время эпидемии коронавируса производил медицинский кислород для медицинских учреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: