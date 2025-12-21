До сих пор таких логистический хаб работал только в польском Жешуве.

С января 2026 года в Румынии заработает новый логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать транзит вооружения для Украины. Как пишет Defense Express, речь идет о создании второго крупного хаба по аналогии с польским центром в Жешуве.

Открытие центра в Румынии подтвердил заместитель командующего НАТО по поддержке Украины генерал Майк Келлер. В издании Defense Romania рассказали, что румынский центр будет работать в тандеме с польским.

Отмечается, что благодаря новому центру НАТО сможет удвоить максимальный уровень транзита вооружения, которое поставляют партнеры в Украину, в том числе в рамках механизма PURL - когда США продают оружие для Украины, а платят за него страны Европы.

"И это на самом деле достаточно позитивная новость с учетом снятия зависимости поставок вооружения Украине от одного лишь логистического центра в Польше. Потому что это о критически необходимых средствах противовоздушной обороны, а прежде всего ракеты к ним, боеприпасы и т.д.", - оценили эксперты Defense Express.

По данным издания, новый логистический центр будет находиться под прямым командованием НАТО.

Также Келлер раскрыл объемы помощи, которую партнеры предоставляют Украине. В частности, в течение 2025 года было доставлено около 220 тысяч тонн военной помощи - это примерно 9 тысяч грузовиков, 1,8 тысячи железнодорожных вагонов и около 500 самолетов с вооружением и военной техникой.

Оружие для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, что Польша возобновит производство противопехотных мин, при этом возможны их поставки в Украину. По словам заместителя министра обороны Польши Павела Залевского, страна заинтересована в получении большого количества мин в кратчайшие сроки.

Недавно Британия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (более 680 миллионов евро) для усиления ПВО. Как заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, Киев получит "системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников", чтобы иметь новые оборонительные возможности, которые помогут сбивать российские беспилотники в течение зимы.

Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине, которая предусмотрена в проекте бюджета Пентагона. Закон о финансировании национальной обороны США на 2026 финансовый год предусматривает в целом рекордный 901 миллиард долларов военных расходов. В нем содержится пункт о военной помощи Украине на 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет. За эти деньги будет профинансирована закупка американского оружия для нужд ВСУ.

