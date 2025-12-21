Врач рассказала о возможных последствиях, если постоянно давать молоко коту.

Каждый владелец кота видел, как любимец выпрашивает молоко. Молочные продукты веками считались полезными для кошек, а об их любви к сметане сложено немало анекдотов и фразеологизмов. Но ветеринары предупреждают - распространенный миф о пользе молока для питомцев не совсем соответствует действительности.

Ветеринарный врач-гастроэнтеролог KYIV VET PODIL Анна Веремеева эксклюзивно для УНИАН рассказала, можно ли кошке молоко и сметану, какими могут быть последствия для здоровья, и что будет, если животное будет питаться так постоянно.

Можно ли котам молоко и молочные продукты

Как объясняет врач, котятам, которых не вскармливает кошка, до примерно первых 6 недель после рождения дают специальные молочные продукты. Их вскармливают не коровьим или козьим, а смесью для вскармливания. Поэтому если вам интересно, можно ли котятам молоко, надо давать им ветеринарный заменитель кошачьего грудного молока. Если брать козье или коровье, там будет много лактозы (молочный сахар) и недостаточно жиров и минералов для нормального развития животного.

С возрастом у кошек уменьшается количество фермента лактаза, необходимого для расщепления лактозы, которая есть в молочных продуктах. Из-за потребления может возникать диарея, рвота, метеоризм и боли в кишечнике.

Ответ на вопрос, можно ли взрослым кошкам молоко, зависит от того, есть ли у питомца непереносимость лактозы. Но животным не делают такой анализ, поэтому молочные продукты просто советуют исключать из рациона.

Можно ли кошкам сметану

Если животное с непереносимостью лактозы будет есть ежедневно жирный кисломолочный продукт, к примеру, сметану или твердый сыр, то ему грозит обострение болезней желудочно-кишечного тракта, а также будет диарея.

Если вас все равно интересует, можно ли давать сметану кошке, то нежирный продукт в небольших количествах разрешается животным, которые не имеют негативной реакции и в том случае, если они находятся на натуральном кормлении, и этот продукт является частью рациона, разработанного врачом-диетологом.

Можно ли кошке давать творог

Кисломолочный творог может иметь невысокую жирность, поэтому организму животных его легче усвоить. Однако в нем может быть лактоза. Поэтому запрет творога имеет такие же причины, как и то, почему котам нельзя давать молоко. В случае непереносимости возможны побочные реакции - метеоризм, диарея, рвота.

Что будет если кошке давать молоко

Если ваш любимец не может переваривать лактозу, то у него регулярно будет метеоризм, расстройства пищеварения, спазмы и боль в кишечнике. В результате постоянной диареи может возникнуть дефицит питательных веществ, обезвоживание организма, есть угроза нарушения микрофлоры кишечника. Поэтому молочные продукты для кошек лучше не применять вообще.

справка Анна Веремеева Ветеринар Дипломированная магистр ветеринарной медицины, закончила Национальный Университет Биоресурсов и Природопользования (факультет ветеринарной медицины). Врач-гастроэнтеролог ветеринарной клиники KYIV VET PODIL. Специализация: гастроэнтерология, паразитология, эндоскопия.

