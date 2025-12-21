Также враг бомбил Николаевский регион.

Российская армия массированно атаковала инфраструктуру юга Одесской области, куда сейчас сложно добраться из-за ударов по мостам, в частности на трассе Одесса-Рени.

Как заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, за прошедшие сутки Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру региона.

Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона. В результате вражеских ударов начались пожары, повреждено имущество. Как отметил чиновник, обошлось без пострадавших.

Видео дня

Он также обратился к жителям южной Одесской области с просьбой сохранять спокойствие - несмотря на осложнения транспортного сообщения из-за ударов врага по мостам, соединяющим эту часть Одесской области с остальной Украиной, медицинская помощь там оказывается в полном объеме.

Чиновник отметил, что бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно, маршруты госпитализации скорректированы с учетом объездных путей. Больницы и амбулатории продолжают оказывать экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь.

"Все медицинские учреждения обеспечены персоналом, медикаментами и имеют достаточный запас топлива для работы генераторов... При необходимости направления пациента в учреждения здравоохранения центральной части региона - Департамент здравоохранения обеспечивает контроль, оперативное сопровождение и оптимальный маршрут", - подчеркнул Кипер.

Также армия РФ нанесла удары по Николаевщине - по словам главы ОВА Виталия Кима, враг атаковал Снигиревскую громаду авиационными средствами поражения, предварительно - КАБами. В результате чего ранения получил 49-летний мужчина. На утро состояние пострадавшего - стабильное, средней тяжести. Также, по словам Кима, повреждено складское помещение с гуманитарной помощью.

Обстрелы юга Украины - последние новости

Напомним, Россия ударила по мосту в Одесской области баллистикой с кассетным зарядом, что привело к проблемам на трассе Одесса-Рени, которая ведет на юг региона. В частности, враг несколько раз атаковал мост возле села Маяки. В ГПСУ заявили, что в результате остановки движения по трассе Одесса-Рени затруднена дорога к ряду пунктов пропуска в Одесской области - на границе с Молдовой и Румынией.

В результате атаки РФ по энергетической инфраструктуре без света остался Николаев и населенные пункты нескольких районов области. Как сообщили местные власти, россияне массированно атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру области, в результате чего произошло обесточивание населенных пунктов в Баштанском, Николаевском и Вознесенском районах.

