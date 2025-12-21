Он отметил, что для того, чтобы это происходило, разрабатываются планы боевых действий, где сначала уничтожаются отдельные элементы.

Уничтожение и повреждение военных объектов, которые находятся во временно оккупированном Крыму, является мощным давлением на силы России.

Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко на Radio NV. "Для того, чтобы это происходило, разрабатываются планы боевых действий, операции, где сначала уничтожаются отдельные элементы, в первую очередь "глаза и уши", то есть реляционные станции, а затем и средства активного действия - истребители, зенитно-ракетные комплексы", - пояснил эксперт.

По его словам, в ходе таких мероприятий наносятся удары украинскими беспилотными аппаратами и ракетами.

"Такое сочетание применения средств, нанесения ими ударов, дает наибольший эффект повреждения. И есть соответствующие перспективы, потому что предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины наращивают способности по выпуску, масштабированию соответствующих средств, которые активно задействуют для нанесения ударов по военным объектам", - добавил Романенко.

Удары по оккупированному Крыму

Как сообщал УНИАН, 18 декабря дальнобойные беспилотники СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек в Крыму.

В результате попаданий украинских беспилотников были поражены: два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ"; РЛС 92Н6, которая является составной зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"; зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2"; самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

20 декабря БпЛА поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен.

