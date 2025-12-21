Эксперт обратил внимание, что наращивать антенны на "Шахедах" проще и быстрее, чем наращивать наш РЭБ.

Российские оккупанты начали применять на "Шахедах" невиданную до сих пор новейшую антенну. Об этом сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В своем Telegram он продемонстрировал фото антенн:

"Антенна, та что поменьше на 16 элементов из "Шахеда". Защищает "Шахед" от РЭБ. Она длиной 28 сантиметров. Что с ней рядом, я не знаю, но явно больше. Такого мы еще за всю историю не видели: 24 или 32".

"Флеш" подчеркнул, что наращивать антенны на "Шахедах" проще и быстрее, чем наращивать наш РЭБ.

Видео дня

"Шахеды" на войне в Украине - последние новости

Ранее производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал о совершенствовании Россией "Шахедов". По его словам, враг активно развивает возможности межсвязи, которые помогают ему коммуницировать между "Шахедами".

"И такое количество "Шахедов" в воздушном пространстве, можно понять, как формируются каналы связи и как они могут растягиваться даже до запада Украины. Потому что на самом деле это связь, которая позволяет всесторонне использоваться для обмена информации, для передачи видео... Условно говоря, это как малые "Старлинки" на орбите. Эти "Шахеды" используются как ретрансляторы для передачи информации", - отметил эксперт.

В то же время Business Insider писал, что Украина резко усилила защиту от "Шахедов". В частности, с начала декабря украинским войскам ежедневно поставляют почти 950 дронов-перехватчиков, которые противодействуют вражеским БпЛА.

"Эти средства позволяют усилить защиту от дронного террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", - заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать новости: