Атака 'Шахедами' на Луцк: Россия уничтожила терминал 'Новой почты'

Компания возместит убытки клиентам в связи с утерей отправлений.

Сегодня, 1 апреля, Россия уничтожила терминал "Новой почты" в Луцке, нанеся удар "Шахедами". Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Утром враг атаковал дронами город: разрушен терминал "Новой почты". Все сотрудники находились в укрытиях в момент попадания и не пострадали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка последствий разрушений продолжается. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после ликвидации последствий удара. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.

Видео дня

В пресс-службе "Новой почты" добавили, что компания компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время представители компании свяжутся с клиентами и сообщат детали возмещения.

Атаки РФ на "Новую почту" – главные новости

31 декабря из-за массированной дроновой атаки России по Одесской области в сортировочном терминале "Новой почты" были уничтожены посылки стоимостью более 2 миллионов гривен.

В декабре из-за интенсивных обстрелов, приближения фронта и охоты дронов на автомобили компания закрыла последнее отделение в Святогорске в Донецкой области.

В октябре в компании предупреждали, что посылки могут временно доставляться с задержкой из-за атаки России на украинскую энергосистему.

Вас также могут заинтересовать новости: