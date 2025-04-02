Это решение поможет уменьшить кадровый дефицит в коммунальной сфере.

Правительство в Украине увеличило возможность бронирования работников критической коммунальной инфраструктуры до 75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

"Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процент бронирования в 75% поможет уменьшить кадровый дефицит в коммунальной сфере. Эти критически важные изменения инициированы для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения.

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В ведомстве отметили, что речь идет о специалистах, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов. Благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильно работать и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Также для таких предприятий смягчены требования к критериям относительно размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

Бронирование в Украине - последние новости

С 1 апреля все бронирования, которые были оформлены по старым правилам, потеряют силу. В Министерстве экономики сообщали, что продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

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