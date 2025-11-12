Метинвест создает условия для возвращения украинской молодежи из-за рубежа

Более 20 украинских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Великобритании, прошли стажировку на активах Метинвеста за рубежом и в Украине в рамках программы Steel Force. Ее цель - поддержать украинскую молодежь, дать ей возможность реализоваться в международной компании, и привлечь к будущему восстановлению Украины.

Программа стартовала в начале года и вызвала большой интерес среди студентов - компания получила почти 90 заявок от молодежи. В пилотном этапе приняли участие студенты 16 британских университетов, которые прошли отбор и работали в командах над реальными бизнес-кейсами компании под руководством менторов - менеджеров Метинвеста.

После финальной защиты проектов 23 участника получили возможность пройти оплачиваемую стажировку в странах присутствия компании - Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Нидерландах, Италии и Польше. Часть студентов вернулась в Украину, чтобы пройти практику в киевских офисах компании.

Молодежь стажировалась по индивидуальным программам в сферах финансов, инвестиций, инжиниринга, HR и продаж. В течение трех месяцев участники получали практический опыт, знакомились с корпоративной культурой, участвовали в проектах и инициативах компании.

"Инвестиции в молодежь это инвестиции в будущее Метинвеста, украинской промышленности и страны. Мы создаем достойные условия для возвращения молодых украинцев домой и их профессиональной реализации. Такие программы, как Steel Force, помогают сделать первые шаги в карьере и получить ценный опыт", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Программа Steel Force также является частью стратегии компании, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.