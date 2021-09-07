Больше всего покупателей интересует жилье на первичном рынке.

К концу года стоимость жилья на первичном рынке вырастет на 5-10%, на вторичном - до 7%.

Об этом сообщила Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) со ссылкой на президента объединения Юрия Питу.

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"Рост цен будет иметь более инерционный характер и преимущественно за счет активности тех покупателей, которые будут покупать жилье сугубо с инвестиционной целью", - сказал он.

Также Пита отметил, что начиная с июля, количество инвестиционных сделок на первичном и вторичном рынках сократилось почти на 25%.

"По данным АСНУ, ресурс потенциальных покупателей сейчас почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, с программами по ипотеке или в рассрочку. Такое ограниченное количество потенциальных покупателей является самым главным фактором сдерживания увеличения цен", - подчеркнул эксперт.

Кроме этого, Пита сообщил, что на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах Украины - Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове - с начала года стоимость квартир подорожала на 18-20%. Зато в других областных центрах, таких как Винница, Ивано-Франковск, Ровно и другие цена на первичном рынке выросла до 15%.

При этом, по его словам, больше всего покупателей интересует именно жилье на первичном рынке.

"Первичный рынок интересует более 80% всех инвесторов, пытающихся сохранить и приумножить свои средства, вкладывая их в недвижимое имущество. В течение 2021 года более двух третей всех инвестиционных сделок пришлись на одно-, двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м", - рассказал эксперт.

В то же время, на вторичном рынке наиболее востребованной категорию жилья являются малогабаритные квартиры надлежащего состояния площадью до 50 кв. м в типовых домах советской застройки, расположенных в удачных локациях.

Цены на жилье в Украине:

Цены на жилье в Украине в апреле-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%.

Цены на строительно-монтажные работы (БМР) в Украине в январе-июле 2021 года, по сравнению с январем-июлем 2020 года, выросли на 15,8%.

Автор: Павел Степанец