Эксперт прогнозирует, что по итогам года стоимость аренды квартир вырастет на 25−30%.

С января по июль 2021 года в Украине подорожала стоимость аренды жилья.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, сообщает НВ.

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"Больше всего выросли цены на малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов. Соответственно в крупнейших городах Украины — Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве — зафиксирован максимальный рост цен. В других областных центрах подорожание аренды менее ощутимо: от 5% до 10%", — отмеил Пита.

По данным эксперта, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос на 20−25%, хотя он до сих пор не достиг пиковых показателей 2019 года.

"В сегменте аренды жилья происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но какой ценовой революции или цунами цен не произошло", — отметил эксперт.

"Итак, по итогам года стоимость аренды квартир вырастет на 25−30% и будет отвечать доковидным ценам", — подытожил Пита.

Цены на строительные работы в Украине:

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Влияние налогов на стоимость жилья:

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального "ресурного" законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

Ипотека под обещанные 7%:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Елена Коваленко