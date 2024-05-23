Кремль использовать союзника как лазейку для поставок западных товаров.

Евросоюз готовится ужесточить санкции против Беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные в России в ответ на войну в Украине, пишет Financial Times.

Отмечается, что блок уже ввел несколько раундов санкций против режима белорусского лидера Александра Лукашенко за поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но ограничения в отношении Беларуси были слабее, чем в отношении России, что позволило Кремлю использовать своего союзника как лазейку для поставки западных товаров для использования в военных действиях, а также предметов роскоши.

Новые ограничения, которые обсуждаются странами-членами ЕС, имеют целью "минимизировать риск обхода", согласно проекту, с которым ознакомилась газета. Новые санкции запрещают экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут иметь военное применение, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт алмазов из Беларуси.

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Если новые санкции будут приняты 27 странами-членами блока, одним из основных потоков, которые будут остановлены, станут роскошные автомобили. При нынешней системе европейские автопроизводители все еще могут продавать свои автомобили высокого класса в Беларусь, но не в Россию. Ежемесячный поток транспортных средств и автозапчастей из стран ЕС в Беларусь вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе 2024 года. Таможенники ЕС считают, что белорусские компании стали ключевой частью российских контрабандных цепей, которые поставляют новейшие западные автомобили в Москву.

"Люди из окружения Лукашенко, которые имели связи с Россией, были крупными бенефициарами этого. Они обогащались... Мы также знаем, что именно так предметы роскоши попадают в Россию – через Беларусь", – заявил директор проектов аналитического центра Freedom House в Вильнюсе Витис Юрконос.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, для россиянина купить машину в Беларуси не является проблемой. Таможенная служба Литвы пытается справиться со "сложной" системой запрещенных товаров при проверке грузов, следующих в соседнюю Беларусь, а предотвращение обхода санкций является "очень тяжелой рабочей нагрузкой". Шимоните подчеркнула, различия в двух санкционных режимах оставили "очень четкие пробелы".

И Шимоните, и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский настаивают на том, чтобы ЕС вышел за рамки нынешних усилий по согласованию санкций сектор за сектором. По их словам, лучший способ обеспечить, чтобы Россия больше не могла использовать более слабые белорусские санкции – это полное согласование двух ограничительных режимов.

Светлана Цихановская, лидер белорусской оппозиции в изгнании, сказала FT, что "диктаторы используют друг друга, чтобы обойти санкции и продолжать торговлю. Белорусский режим покупает военную технику, роскошные автомобили... для России". Цихановская также выразила обеспокоенность тем, как мало ЕС сделал для обеспечения соблюдения ограничений. "В Европе не существует механизма применения санкций", сказала она.

Западные санкции

Ранее УНИАН писал, что Европейская комиссия введет пошлины на некоторые российские и белорусские импортные товары сельскохозяйственной продукции, пытаясь сдержать растущий спрос на них в некоторых странах Евросоюза.

В феврале 2024 года Сейм Латвии принял решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.

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