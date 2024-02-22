Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.

В Сейме Латвии приняли решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

Сообщается, что в четверг, 22 февраля, Сейм в окончательном чтении внес поправки в закон "О развитии села и сельского хозяйства", запретив импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

В частности, закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в том числе если продукция этих стран ввозится в Латвию из третьих стран.

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Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент. Кроме того, поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.

Также в аннотации к поправкам объясняется, что Латвия как страна, граничащая с Россией, движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии - дополнительный элемент общей политики санкций Европейского Союза.

"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", - говорится в изложении обоснованности изменений.

В связи с этим сказано, что изменения направлены на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

Санкции против РФ - последние новости

22 февраля Великобритания ввела против Росии новые санкции ко второй годовщине вторжения РФ в Украину. Новые ограничения касаются поставщиков оружия.

Также санкции направлены на ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями.

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