Ярослав Конощук

В компании отметили, что если света нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Киевляне ориентировочно будут 3 часа со светом и до 10 часов без. В ДТЭК отметили, что экстренные отключения в столице продолжаются.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 - без", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Энергетики обращают внимание, что количество часов со светом может меняться, поскольку энергосистема работает в аварийных условиях. Также на время отсутствия света влияет погода.

"Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария", - отметили в ДТЭК.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 13 января РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. По словам президента Украины Владимира Зеленского, под ударами оказались Днепровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области.

Не оставил враг без внимания и энергетику Киева. Из-за последствий вражеской атаки в Киеве и части области введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что после очередной атаки ситуация со светом на Правобережье Киева сравнялась с Левобережьем столицы.

