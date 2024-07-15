Часть заявлений на официальное прекращение деятельности в 2024 году является отложенным спросом на юридическое оформление прекращения бизнеса, которое фактически произошло раньше.

В Украине за первое полугодие 2024 года наблюдается значительный рост количества закрытых ФЛП и компаний по сравнению с прошлым годом, что было вызвано комплексом экономических и политических факторов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что процесс открытия и закрытия ФЛП всегда был динамичным, особенно в условиях длительной войны.

"ФЛП оказываются более устойчивыми и адаптивными к изменениям по сравнению с крупными компаниями, но многие из них сталкиваются с вызовами, такими как частые перерывы в электроснабжении. Число открытий новых ФЛП значительно превышает количество закрытий, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности", - сказал в комментарии РБК-Украина Гетманцев.

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При этом финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк отметил, что банкротство и прекращение не всегда является сугубо плохим явлением для экономики. Часто это является свидетельством активности и конкурентности на рынке, особенно если сопровождается новыми открытиями бизнесов.

"В 2022 и частично в 2023 годах владельцы и ФЛП часто не имели возможности юридически оформить закрытие своего бизнеса, даже если фактическая бизнес-активность прекращалась. Поэтому часть заявлений на официальное прекращение деятельности в 2024 году является отложенным спросом на юридическое оформление прекращения бизнеса, которое фактически произошло раньше", - пояснил Корнилюк.

Кроме того, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив отметила, что нынешняя ситуация с ФЛП является не сокращением экономики, потому что она сократилась еще в 2022 году. По ее словам, это в значительной степени приведение юридического статуса предприятий к фактическому положению дел.

Закрытие ФЛП в Украине - что известно

4 июля 2024 года сообщалось, что за первое полугодие в Украине было закрыто почти 92 тысячи ФЛП. Так, прирост закрытия составил 54%, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний - с начала этого года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

Отмечается, что больше всего ФЛП закрылось в мае и январе - более 16 тысяч каждого месяца. Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП был Киев - более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи - в Одессе, 3,3 тысячи - в Днепре и 2,8 тысячи - во Львове.

Кроме того, за первое полугодие более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность. Больше всего предприятий закрыли в Киеве - более 200 единиц.

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