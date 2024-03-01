Компания Inditex планирует снова открыть в Украине 50 из более 80 магазинов.

Сеть магазинов брендовой одежды Zara возвращается в Украину после 2-летнего закрытия. Об этом сообщает Financial Times.

Испанская Inditex S.A. (владеет сетями Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.) сообщила, что открытие магазинов начнется в начале апреля. Всего планируют вновь открыть 50 из более 80 торговых точек.

Решение о закрытии магазинов приняли после начала полномасштабной войны. По мнению экспертов, возвращение Zara свидетельствует о некоторой "нормализации" жизни в крупных украинских городах. Это также может стать сигналом для других зарубежных компаний, которые тоже ушли из Украины после февраля 2022 года.

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Испанский ритейлер Inditex является одной из крупнейших в мире групп, занимающейся продажей модной одежды. До войны его точки были одними из главных привлекательностей для многих торговых центров.

Корпорация объединяет более 5 тыс магазинов в более чем 90 странах мира. Чистая прибыль компании только за первую половину прошлого года составила 2,51 млрд евро. Владельцем контрольного пакета акций остается испанский миллиардер Амансио Ортега.

Фактор войны – реакция рынка

После начала войны импорт одежды и обуви в Украину упал почти на 60%. В частности были закрыты магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и шведский H&M. Одной из проблем было то, что обувь и футболки не входили в перечень критического импорта, который ввели в начале полномасштабных боевых действий. Из-за этого компании не могли закупать валюту для оплаты товаров.

Также в мае позапрошлого года сообщалось, что в Украину стали ввозить на 50% меньше техники, чем до войны.

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