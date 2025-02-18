Ранее IKEA окончательно ушла из России, продав свой последний актив.

Открыть магазины ИКЕА в Украине планируют в 2025 году - конкретную дату официально сообщат позже. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на операционного директора ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрия Лашина.

"Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году", - приводит издание его слова.

Лашин отметил, что существует два сценария. Если боевые действия прекратятся, то открытие магазинов произойдет очень быстро. Если же боевые действия будут продолжаться и в дальнейшем, то для этого потребуется "немного больше времени".

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"Физически они уже готовы", - добавил операционный директор Lavina Mall и Blockbuster Mall.

Также сообщается, что ритейлер каждый день проводит действия по физическому обновлению. Это касается клининга, ремонта, замены вывесок, вывоза старых товаров и тому подобное.

IKEA - справка

IKEA является основанной в Швеции транснациональной корпорацией, которая специализируется на быстровозводимой мебели, кухонной технике и различных аксессуарах для дома.

Компания была основана в 1943 году Ингваром Кампрадом. По состоянию на 2021 год она насчитывала более 420 магазинов в 50 странах мира.

IKEA прекратила работу в РФ и Беларуси

Напомним, после начала российско-украинской войны IKEA прекратила работу в РФ и Беларуси. Тогда же в фонде IKEA объявили о пожертвовании 20 млн евро на гуманитарную помощь вынужденно перемещенным в результате военных действий.

Позже УНИАН сообщил, что в РФ открыли фейковую IKEA. Там представлены товары, которые могут быть произведены на предприятиях, находящихся в странах СНГ.

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