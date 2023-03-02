Среди опрошенных ВПЛ однозначно связывают свои планы на будущее с Киевом чуть более четверти.

Две трети внутренних переселенцев в Киеве арендуют квартиру, еще четверть - живут в доме родственников, друзей, знакомых.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-27 февраля 2023 г.

Согласно полученным данным, в центрах для беженцев, гостиницах, хостелах проживают 6-7%, в собственном жилье – 2%, в доме других местных жителей – 1%.

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Основная причина выбора Киева как города проживания среди переселенцев – наличие родственников и близких друзей (45%). Среди прочих – возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь есть много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% - что здесь есть свободные места для временного проживания. Для 4% было безразлично, куда выезжать, еще для 2% - это было решение организации, ответственной за переселение.

17% переселенцев отметили, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно к жизни. У 24% жилье частично повреждено, у 2% - было разрушено, но уже восстановлено, у 35% - без изменений. 21% заявили, что у них нет информации о состоянии своего жилья.

Среди ВПЛ около 80% отметили об ухудшении экономического состояния за время войны, у 14% - оно не изменилось, у 5% - улучшилось.

Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% - о его наличии.

Среди опрошенных ВПЛ однозначно связывают свои планы на будущее с Киевом 28%, еще 27% - скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют свою будущую жизнь в столице.

В ходе исследования изучено мнение 800 переселенцев путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.

Рынок жилья в условиях войны

Накануне 24 февраля 2022 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице имела медианное значение 13 тыс. грн, двухкомнатной - 21 тыс. 600 грн, трехкомнатной - 46 тыс. 100 грн.

По состоянию на 15 ноября 2022 года спрос на арендованные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 28 декабря 2022 года спрос на арендованные квартиры в Киеве вырос на 3%.

Эксперты проанализировали, как изменился украинский рынок жилой недвижимости за 2022 год, и сообщили, что выгоднее всего инвестировать в квартиру в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По состоянию на 18 феврля 2023 года рынок недвижимости ожил, однако цены на квадратные метры упали.

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