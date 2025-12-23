В этом году золото подорожало более чем на 70%, поскольку инвесторы ищут безопасные активы.

Цены на золото продолжают рекордный рост, почти добравшись до психологической отметки в 4 500 долларов, на фоне ослабления доллара и геополитической неопределенности. Другие металлы также выросли и обновили исторический максимум.

Как пишет Reuters, цена золота выросла на 1% до 4 489 долларов за унцию (около 144 доллара за грамм), после того как ранее в ходе сессии котировки поднимались до рекордных 4 498 долларов.

Аналитики связывают этот рост с ожиданиями относительно умеренности политики Федеральной резервной системы США, потери рынками доверия к доллару, геополитической напряженности и активными закупками со стороны центральных банков.

Следует отметить, что американская валюта дешевеет второй день подряд и движется к самому большому годовому падению с 2017 года.

В этом году золото подорожало более чем на 70%, поскольку инвесторы ищут безопасные активы в условиях глобальной напряженности и снижения процентных ставок.

Серебро также продолжает стремительный рост. Его цена поднялась на 0,7% до 69,51 доллара за унцию (2,24 доллара за грамм). С начала года серебро подорожало на 142% из-за дефицита предложения, промышленного спроса и притока инвестиций.

На этом фоне выросли и другие драгоценные металлы. Платина подорожала на 3% до 2 184 доллара за унцию (70,22 доллара за грамм), что стало самым высоким показателем за более чем 17 лет. Палладий вырос на 2,8% до 1 811 долларов (58,22 доллара за грамм), обновив максимум за три года.

22 декабря цены на золото впервые превысила отметку в 4 400 долларов за унцию (141,47 доллара за грамм). Металл дорожает на фоне роста ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок в США и мощного спроса на безопасные активы.

В этот же день медь установила новый рекорд и приблизилась к отметке в 12 000 долларов за тонну. Металл находится на пути к самому значительному росту за год с 2009 года.

