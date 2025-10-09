Утверждение, что использование российских средств может создать риски для финансовой системы ЕС, являются безосновательными, считают эксперты.

Международные экономисты опровергли утверждение о возможных рисках для финансовой системы Европейского Союза в случае использования замороженных активов России в пользу Украины в виде так называемого "репарационного кредита".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал эксперт Бенджамин Хилгенсток во время круглого стола в УНИАН на тему: "Арестованные активы РФ: международные правовые основания и перспективы использования в пользу Украины".

"Первое, что нам нужно сделать, это сказать Бельгии и Euroclear, что достаточно этих глупостей. Хватит разговоров о риске. Поскольку в этом плане нет риска, поскольку мы не берем деньги России и мы не берем деньги Euroclear. Все, что мы делаем, это обмениваем наличные Euroclear на облигации ЕС", - сказал экономист Бенджамин Хилгенсток.

В свою очередь эксперт Джеймисон Файерстоун также отметил, что мифы о том, что использование российских средств может создать риски для финансовой системы ЕС, являются безосновательными.

Он пояснил, что новое предложение по репарационным кредитам не забирает наличные у России, а использует наличные банка Euroclear, который сейчас удерживает замороженные активы.

По его словам, предлагается заменить 176 млрд евро наличных Euroclear на облигации, которые выпустит ЕС или его страны-члены. Он отметил:

"Мы ничего не забираем ни у Euroclear, ни у России. Баланс России в Euroclear остается неизменным, как и баланс Euroclear. Ни у кого ничего не берется".

Эксперт также отметил, что основным препятствием для внедрения плана является требование Бельгии и Euroclear по возмещению убытков за риск, который они возьмут на себя. Однако, по мнению эксперта, этот план не создает дополнительного риска ни для кого.

Судьба замороженных активов России - что известно

Как писал УНИАН, Еврокомиссия выступила с предложением предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" на сумму 140 млрд евро за счет российских замороженных активов. Ожидается, что Украина возместит кредит только после того, как РФ прекратит войну и оплатит послевоенные репарации.

Сейчас эти средства находятся на депозите в Европейском центральном банке под управлением Euroclear.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая во время круглого стола в УНИАН заявила, что в случае, если Европа согласится предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных российских активов, Киев использует их для финансирования оборонных нужд, восстановления энергетической инфраструктуры и для выплат компенсаций пострадавшим.

Профессор экономики, эксперт по российской экономике Игорь Липсиц раскрыл два сценария, с помощью которых Россия может заплатить за начатую войну. По его словам, важнее не столько прямо наказать Россию, отобрав золотовалютные резервы, сколько получить за счет этих средств устойчивое обильное финансирование армии и энергетики Украины.

