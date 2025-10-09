Сценарий полной конфискации российских активов и лишения Кремля прав на них вызывает больше всего опасений у стран Запада.

В Европе все чаще звучит мысль о возможном прямом использовании российских замороженных активов (а не только лишь процентов с них) для финансирования нужд Украины, однако среди европейских партнеров до сих пор нет единогласия на этот счет.

Профессор экономики, эксперт по российской экономике Игорь Липсиц раскрыл два сценария, с помощью которых Россия может заплатить за начатую войну.

Своими мыслями экономист поделился в ходе круглого стола в УНИАН на тему: "Арестованные активы РФ: международные правовые основания и перспективы использования в интересах Украины".

Видео дня

"В решении этой проблемы есть два основных варианта. Первый - лишить Россию прав на эти активы и прямо использовать их на нужды Украины. Второй - формально сохранить права России на эти активы, но использовать их на нужды Украины. Вероятно, важнее не столько прямо наказать Россию, отняв ЗВР (золотовалютные резервы, – УНИАН), сколько получить за счет этих средств устойчивое обильное финансирование армии и энергетики Украины", - отметил эксперт.

Сценарий первый - лишение России прав на активы

Липсиц отмечает, что первый сценарий является наиболее сложным, поскольку он вызывает больше всего опасений у стран Запада – из-за того, что юридической основы для изъятия российских активов нет, и им однажды придется все же возвращать эти деньги России.

Соответственно, в этом варианте основная задача украинской стороны состоит в создании таких юридических основ.

"Для этого могут быть инициированы многочисленные иски ("вал исков") и не столько даже от имени правительства Украины (оно должно по ним быть представителем истцов, но не истцом), сколько от частных компаний и физических лиц. Возможно, объединенных в коллективные иски", - объясняет специалист.

Он добавляет, что предметом исков может быть использование российских замороженных активов для возмещения ущерба, который нанесла истцам российская армия. А средства, которые удастся взыскать по таким искам, следует направлять в "Единый фонд репараций", управляемый украинским правительством.

"При организации такого "вала исков" полезно использовать опыт дела "ЮКОС против России", а обоснованием может служить Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, осудившая агрессию РФ против Украины и тем самым зафиксировавшая факт такой агрессии", - добавил эксперт.

Сценарий второй - формальное сохранение прав

Липсиц отмечает, что второй сценарий – формального сохранения за Россией прав на свои активы - менее тревожен для стран Запада. Однако по-прежнему подходит Украине, поскольку позволит использовать эти средства для финансирования обороны и восстановления энергетики.

"Можно создать схему, при которой российские золотовалютные резервы, формально оставаясь собственностью РФ, передаются странами ЕС в распоряжение специально формируемого консорциума европейских банков, который на всю эту сумму открывает кредитную линию для "Фонда ленд-лиза Украины". Этот фонд будет по заявкам Украины закупать для нее боевую технику и боеприпасы, а также иные критически важные активы. При этом все денежные операции будут осуществляться в Европе", - говорит эксперт.

По его словам, такое имущество будет передаваться украинской стороне в натуральной форме и формально в долг - как займ, с процентами на уровне доходности гособлигаций ЕС на момент выдачи средств. А вернуть этот кредит Украина должна будет уже в денежной форме, однако не ранее пяти лет и не позже двадцати лет с момента окончания войны.

"Такой вариант формально оставляет средства ЗВР в собственности России и даже предполагает начисление (но не выплату в период войны) для Москвы дохода на уровне низкорисковых ценных бумаг ЕС, хотя реально это будет высокорисковое кредитование", - добавляет Липсиц.

Это будет высокорисковый кредит, поскольку Украина может не справиться со своими долговыми обязательствами, и потому он должен быть застрахован и перестрахован по логике обычного страхования банковских кредитов, продолжает экономист.

"В мире бизнеса, когда осуществляется высокорисковое кредитование, используется страхование банковских кредитов. Обычно по таким кредитам страхование - это 1-2% от стоимости кредита, тут может быть до 3%. То есть от общей суммы замороженных активов – лишь 4-6 млрд евро. При этом бенефициаром по такому страхованию – в случае наступления страхового случая, то есть дефолта Украины – должен быть именно Euroclear, из фондов которого будут взяты средства для формирования кредитной линии, - размышляет эксперт.

В случае же, если Россия выплатит репарации, полученные средства будут первым делом направлены, в первую очередь, на погашении долга Украины перед предлагаемым "Фондом ленд-лиза".

"Да, этот вариант формально создает огромный долг у Украины, но зато открывает дорогу для покупки ею вооружения ради спасения страны. А риск здесь не выше, чем при создании уже одобренного ранее Украиной совместного с США Фонда использования полезных ископаемых страны. И Украине – в ее нынешней ситуации – даже возможный дефолт перед "Фондом лендлиза" некритичен", - подытоживает Липсиц.

Судьба замороженных активов России - главные новости

Еврокомиссия выступила с предложением предоставить Украине репарационный заем на сумму 140 млрд евро за счет российских замороженных активов. Ожидается, что Украина возместит кредит только после того, как РФ прекратить войну и оплатить послевоенные репарации.

При этом на прошлой неделе европейские лидеры обсуждали эту инициативу, но остаточное решение не приняли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы РФ следует направить на финансирование производства оружия для сил обороны Украины. Также частично эти средства можно будет направить на социальные нужды в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: