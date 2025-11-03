Сейчас в Европе продолжается выработка механизма, который бы позволил передать эти деньги Украине.

Президент США Дональд Трамп не участвует в обсуждениях относительно дальнейшей судьбы замороженных российских активов, которые могут направить на "репарационный кредит" для Украины.

Об этом он сказал журналистам во время полета на борту Air Force One. "Европа и РФ ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", - сказал он.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно

Евросоюз намерен использовать замороженные российские активы для так называемого "репарационного кредита" для Украины. Против выступает Бельгия, где хранятся эти российские деньги. Власти страны боятся, что кремль спросит с нее за передачу активов. Чтобы переложить ответственность, Бельгия требует от других стран Евросоюза взять ее на себя.

В связи с этим решение судьбы "репарационного кредита" затягивается. Сегодня издание Politico написало, что в случае невыделения этого кредита, у Украины возникнут большие проблемы, поскольку это повлечет за собой заморозку помощи от МВФ.

Европейские сторонники "репарационного кредита", утверждают, что поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение, и опасаются, что времени на то, чтобы убедить институт предоставить Киеву новый кредит остается все меньше.

