Личный пресс-секретарь Зеленского за год заработала почти миллион

В конце 2018 года пресс-секретарь купила квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратов за 1,2 млн грн. Тогда же она получила кредит в размере 785 тыс. грн.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте НАЗК декларации.

Так, в среднем в месяц Мендель получала 77,9 тыс. Ее годовая зарплата в Офисе президента составила 370 тыс. грн, Всемирный банк (предварительная работа) заплатил ей 298 тыс. грн. Еще 267 тыс. она получила от своей профессиональной деятельности (работала журналистом в мировых изданиях).

Читайте такжеЧ президентства Зеленского: главные скандалы

В конце 2018 года пресс-секретарь купила квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратов за 1,2 млн грн. Тогда же она получила кредит в размере 785 тыс. грн (в "Банке инвестиций и сбережений").

Отметим, Юлии Мендель 32 года. Она родилась в городе Геническе Херсонской области, училась журналистике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Писала для украинского Forbes и американского Politico, также работала с VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. В колонке для ТСН.uа Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрумом.

За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была консультантом по коммуникациям в Мировом банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Ранее, как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram