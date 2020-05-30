Зеленский обнародовал декларацию: доход семьи - почти 29 миллионов гривень

Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

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Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 грн, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. грн.

«С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тыс. 787 грн», - говорится в сообщении.

В отчетном периоде зафиксирован увеличение заработной платы супруги и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

Зеленский задекларировал 4 млн 423 тыс. грн, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его супруге.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 грн.

«Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited», - отметили в пресс-службе.

Как свидетельствует декларация, Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки «Слуга народа» на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45 млн 810 тыс. грн. Стоимость торговой марки «Рассмеши комика», которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 млн 650 тыс. грн. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 млн 48 тыс. грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья Зеленских получила 3 млн 200 тыс. грн за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году супруга президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн грн. Заем был возвращен до конца отчетного года.

Зеленский потратил в 2019 году 11 млн 500 тыс. грн в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тыс. 875 грн.

В отчетном году глава государства приобрел ОВГЗ, о чем говорилось выше.

«Поездка Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет супруги президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и правовые действия членов семьи не декларируются», - добавили в пресс-службе ОП.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 млн грн доходов, а также одолжил 26,7 млн грн третьему лицу.

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