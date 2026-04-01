Украина получила более миллиарда долларов от Японии: на что пойдут средства

Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Украина получила от Японии грант в размере почти 1,3 миллиарда долларов. Средства поступили в рамках механизма ERA через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine ("Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине").

Как сообщили в Министерстве финансов, это второй транш от Японии, профинансированный в рамках механизма ERA общим объемом 50 млрд долларов США. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины. Финансирование будет использовано для возмещения социальных расходов.

По данным ведомства, с февраля 2022 года бюджетная помощь от Японии превысила 10,7 млрд долларов – это второй показатель среди стран и четвертый среди всех доноров. Из этой суммы более 2,7 млрд долларов предоставлено в форме грантов.

Проект PEACE in Ukraine был запущен в июне 2022 года в ответ на полномасштабную агрессию России и острую необходимость в обеспечении финансовой стабильности государства. Его цель – поддержка правительства Украины в выполнении ключевых функций, в частности финансировании заработной платы работников государственного сектора, медицинских услуг, пенсий и программ социальной помощи.

В феврале Украина получила от Японии и Канады грант в размере 690 миллионов долларов. Это был первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 миллиардов долларов.

Украина может столкнуться с нехваткой финансирования уже в апреле. Венгрия блокирует выделение согласованного лидерами ЕС кредита в 90 млрд евро. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас во время своего визита в Украину 31 марта отметила, что в настоящее время ведется работа по преодолению препятствий на пути к окончательному одобрению и выделению Украине кредита, и пока у нее "нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже должна была начать подготовку к следующей зиме, но потеряла время из-за блокирования кредита от Европейского Союза в размере 90 млрд евро.

При этом европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос передала спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку письмо, содержащее перечень из 11 законов. В случае их принятия Украина может получить финансовую помощь до 4 млрд евро.

Вас также могут заинтересовать новости: