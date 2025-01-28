Этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн за 3-4 года.

В Украине будет создан почтовый банк путем передачи "Укрпочте" акций банка, ранее принадлежавших российским олигархам.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, правительство передало акции "Первого инвестиционного банка", ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".

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"Таким образом создаем почтовый банк. Укрпочта имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств станет проще, ведь все эти сервисы будут в пешеходной доступности.

Кроме того, вышеупомянутым решением государство в течение следующих 3-4 лет сэкономит до 5 млрд грн, которые будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета.

"Почтовые банки" - что известно

Как писал УНИАН, в 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

В декабре 2024 года Верховная Рада провалила принятие в первом чтении законопроекта (№ 12044) о новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии. Тогда глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев назвал решение парламента странным, ведь без принятия закона люди и бизнес в прифронтовых регионах не смогут получать банковские услуги.

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