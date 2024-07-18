Принятый парламентом законопроект дает право правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

В четверг, 18 июля, Верховная Рада приняла сразу в двух чтениях законопроект №11396 о внесении изменений в заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины. Изменения касаются реструктуризации госдолга. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Рада приняла сразу в двух чтениях №11396 законопроект по реструктуризации долга. "За" в целом – 231. Он дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года", – отметил нардеп.

По его словам, также правительству разрешено взять государственный долг у "Автодора" ($700 млн+проценты). Самостоятельно реструктуризацию Агентство восстановления (бывший "Автодор") не сможет сделать.

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Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа рассказала, что похожее техническое решение было уже использовано в 2015 году. Нынешний проект закона фактически позволяет правительству приостановить выплаты по госдолгу, если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Нардепка подчеркнула, что указанный законопроект является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года.

Стоит отметить, что принятый парламентом законопроект еще должен подписать президент. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Госдолг и угроза дефолта для Украины

Ранее УНИАН писал, что с 1 августа для Украины заканчивается приостановление выплат по долгам, поэтому важно с кредиторами договориться о реструктуризации. Она позволит в ближайшие несколько лет или вообще ничего не выплачивать частным кредиторам, или свести объемы таких платежей к минимуму, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны.

Первый раунд переговоров в июне не принес соглашения после того, как Украина просила кредиторов согласиться на большие потери. Второй раунд переговоров начался в середине июля.

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