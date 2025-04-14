В Forbes выяснили, сможет ли ЕС реализовать свой амбициозный план перевооружения

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс уверен в том, что план сработает.

Из-за растущей угрозы со стороны России европейские страны пытаются перевооружиться. Более того, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал, чтобы партнеры по НАТО увеличили расходы на оборону. Киевский директор проекта "Новая Украина" Института прогрессивной политики Тамар Якоби в своем материале для Forbes попыталась выяснить, сможет ли Европа реализовать свой новый амбициозный план перевооружения.

Экс-премьер-министры Литвы, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в разговоре с Якоби напомнил, как в 1930-х годах у США было мало резервов живой силы и оружия. Оружейная промышленность страны была ослаблена годами недостаточного инвестирования. Тем не менее 32-й президент США Франклин Д. Рузвельт решил изменить это, начав историческое наращивание оборонного потенциала, известное как "Программа победы".

В издании отметили, что Кубилюс один из архитекторов новой амбициозной стратегии перевооружения Европейского Союза ReArm Europe Plan/Readiness 2030, которую в марте одобрили 26 из 27 глав государств континента. Экс-премьер-министры Литвы считает, что ситуация в Европе сейчас похожа на то, что происходило с США в 1930-х годах.

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Кубилюс подчеркнул, что при нынешнем положении дел Россия может произвести за три месяца больше оружия, чем все страны-члены НАТО, включая США, за год. Он добавил, что если план ReArm будет одобрен всеми членами ЕС, он может высвободить до 800 миллиардов евро на оборонные расходы.

Какие цели преследует ЕС

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса объяснил, что амбициозный план перевооружения преследует несколько целей:

реструктуризация и оживление европейской оборонной промышленности;

создание потока оружия и боеприпасов, континентальной системы ПВО, а также щита на восточной границе;

поддержка Украины путем обеспечения передачи большого потока оружия и боеприпасов, а также укрепление украинской оборонной промышленности и ее интеграция в европейские линии поставок.

В издании отметили, что Европейский Союз сильно отличается от США. Штаты выступают единым фронтом и готовы действовать сообща в борьбе с угрозами. ЕС же является "непокорнім собранием гордых, независимых наций". Брюссель не собирается покупать или производить оружие, так как учредительный договор ЕС запрещает и то, и другое.

Как ЕС собирается осуществить свой план перевооружения

Евросоюз может достичь своих целей только путем создания новых возможностей, считает Кубилюс. Проблема заключается в том, что у стран Евросоюза есть свои собственные планы, которые находятся у них в приоритете. Многие страны не могут решиться брать на себя новые долги.

"ЕС не заменяет собой государства, а лишь облегчает действия стран-членов. В этом прелесть плана, но и риск - оставлять многое на усмотрение государств-членов, у которых могут быть разные интересы", - рассказал Якоби младший аналитик Института исследований безопасности ЕС Джузеппе Спатафора.

Кубилюс уверен в том, что стимулы ЕС будут эффективными. В частности, отмена НДС в рамках программы ReArm снизит затраты на производство оружия и боеприпасов. План также предусматривает, что увеличение государственных расходов приведет к росту частных инвестиций в оборонную промышленность, а параллельная инициатива позволит высвободить дополнительный капитал, облегчив огромным европейским пенсионным фондам инвестирование в производство оружия.

Тем не менее Брюссель уже столкнулся с проблемой убеждения стран-членов ЕС в необходимости реализации элементов плана ReArm. В частности, высокая представительница ЕС Кая Каллас Кая Каллас пыталась убедить европейские страны выделить в 2025 году 40 миллиардов евро на помощь Украине, что более чем в два раза больше, чем 17 миллиардов евро, выделяемых ежегодно в течение последних трех лет. Вместо этого в марте лидеры договорились о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на боеприпасы, напомнили в издании.

Тем не менее Кубилюс не беспокоится об этом. Он подчеркнул, что некоторые члены ЕС уже объявили о более крупных пакетах помощи Украине.

Якоби заверила, что в долгосрочной перспективе влияние ReArm на Украину может зависеть не столько от помощи, сколько от слияния украинского и европейского оборонного производства. Возможности Киева по производству оружия и боеприпасов выросли в 35 раз с момента полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

"Лучшая интеграция важна не только для Украины. Она имеет большое значение и для нас", - заявил Кубилюс.

Также европейский комиссар по вопросам обороны и космоса заверил, что его не беспокоят альтернативные варианты европейских расходов на оборону, которые появились в последние недели. Он отметил, что приветствует дебаты внутри ЕС, но до тех пор, пока они не ослабляют срочность действий блока.

"Мы не хотим, чтобы создалось впечатление, что государства-члены могут подождать чего-то более привлекательного. Ставки слишком высоки, чтобы сбиваться с пути. Путин не остановится только потому, что мы зачитали ему нашу "белую книгу. Мы должны двигаться вперед к реализации", - добавил Кубилюс.

Украина станет частью оборонной инициативы ЕС на 150 млрд евро - что известно

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказывала, что Европейская комиссия представила детали новой оборонной инициативы ЕС SAFE, по которой страны-члены будут иметь доступ к кредитам на 150 млрд евро. Деньги должны быть использованы в первую очередь на компоненты оружия, которые изготовлены в Евросоюзе и Украине.

Каллас отметила, что во время оборонной инициативы от Еврокомиссии также были учтены недавние новые предложения, касающиеся поддержки Украины.

"В частности дополнительные боеприпасы - не менее двух миллионов в год, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники, а также обучение и оснащение украинских бригад. Это также включает непосредственную поддержку оборонной промышленности Украины, а также расширенный доступ к космическим услугам. Новый инструмент SAFE, предложенный Еврокомиссией, поддержит эти амбиции", - поделилась она.

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