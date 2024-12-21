В целом Украина уже выполнила 35 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 20 в фискальном направлении.

Международный валютный фонд по результатам шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF) предоставит Украине еще около 1,1 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Там отметили, что Украина выполнила пять структурных маяков, которые предусмотрены к шестому пересмотру Программы:

приняла изменения в Таможенный кодекс;

осмотрела довоенные политики и практики среднесрочного бюджетного планирования;

оценила финансовые риски для финансовой стабильности и подготовила план действий для различных сценариев;

проанализировала финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработала политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Также еще три структурных маяка Украина выполнила досрочно:

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освободила НКРЭКУ от процедуры государственной регистрации;

сформировала новый состав Наблюдательного совета "Укрэнерго" с большинством независимых членов;

внесла изменения в закон о Счетной палате.

Отмечается, что в целом Украина уже выполнила 35 структурных маяков в рамках программы EFF, из которых 20 в фискальном направлении.

Также МВФ повысил прогноз экономического роста на 2024 год до 4%, учитывая лучшую, чем ожидалось, устойчивость к энергетическим шокам.

Директор МВФ Кристалина Георгиева отметила, что налоговый пакет и бюджет на 2025 год приняты в соответствии с базовым сценарием программы МВФ. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил:

"По результатам успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Благодарен команде Фонда за продуктивную работу".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета. Также в НБУ уточнили, что в релизе МВФ отметили эффективное выполнение Украиной программы EFF, несмотря на сложные условия войны.

Сотрудничество Украины и МВФ

В октябре Украина получила новый транш от Международного валютного фонда. Сумма поступления составила 1,1 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

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