Половина бюджета украинской семьи тратится на продукты питания.

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составила 26 499 гривень. Хватит ли такого заработка среднестатистической украинской семье для комфортного проживания, по словам экспертов, зависит от ряда факторов.

Как отметил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона, по подсчетам специалистов, для семьи из трех человек (родители и один ребенок) для комфортной жизни необходимо около 60 тысяч гривень в большом городе и 40 тысяч - в небольшом городе или сельской местности.

При этом экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН отмечает, что конкретную цифру назвать очень сложно, ведь на потребности каждой семьи влияет ряд факторов, в том числе - образовательно-интеллектуальный уровень семьи.

"Надо понимать, что, когда мы говорим о проживании и семейном бюджете, то в зависимости от того, какой образовательно-интеллектуальный уровень у семьи, у нее гораздо большие потребности в культурно-образовательных мероприятиях и путешествиях, то есть тех вещах, на которые определенная категория населения обращает меньше внимания", - говорит Пендзин.

По его словам, например, у семей из сельской местности своя структура расходов домохозяйства, которая существенно отличается от того, что есть в семьях горожан.

Экономист говорит, что конкретную цифру необходимого дохода назвать трудно, поскольку на формирование этой суммы влияет немало составляющих, однако есть определенные базовые расчеты.

"Первое - фактический прожиточный минимум без учета налогов сегодня для трудоспособного лица составляет 9500 грн. Эту цифру считает Минсоцполитики. Второе - если мы берем семью из трех человек, то уровень выживания составляет как минимум 30 тысяч гривень. Это именно воспроизводство физиологических потребностей, а не то, что нужно, чтобы обеспечить качество жизни", - подчеркнул эксперт.

Олег Пендзин отметил, что средняя зарплата, которая сейчас составляет 26 499 гривень, в теории соответствует уровню, который назвал депутат Цимбалюк.

"Если учесть, что два человека в семье получают среднюю зарплату, а третий человек - это ребенок, то теоретически можно выйти на цифру в более 50 тысяч гривень. Но есть вопрос, будет ли это признаком комфортной жизни", - сказал экономист.

Пендзин привел подсчеты: 50% бюджета среднестатистической украинской семьи тратится на продукты питания, 27% - на коммунальные платежи, 5-7% составляют расходы на транспорт.

"То есть коммуналка и продукты занимают три четверти семейного бюджета. И дальше начинаются особенности: если семья пожилого возраста, то большую часть занимают расходы на медикаменты, иногда люди даже идут в долги по коммуналке, чтобы обеспечить себя необходимыми лекарствами", - говорит экономист.

По его словам, остаток в примерно 18% от семейного бюджета уже идет на другие нужды - одежду, развлечения, путешествия и тому подобное.

"При этом только на путешествия европейская семья тратит 11% семейного бюджета, на культурные мероприятия - 8%. Украинская семья тратит на путешествия менее 1% и на культуру менее 1%. Это качество жизни", - подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что во время войны в Украине сейчас многие семьи имеют расходы, связанные с уровнем безопасности - например, для переезда в более безопасную в плане обстрелов местность подальше от крупных городов, что также искажает расходную часть семейного бюджета.

Правительство прогнозирует в следующие три года рост средней зарплаты в Украине. В 2028 году она может достичь почти 40 тысяч гривень, говорится в постановлении Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

По предварительному прогнозу средняя зарплата в Украине в 2025 году должна составить 24 389 грн, а на следующие три года предусмотрены такие показатели среднемесячной заработной платы работников: в 2026 году - 30 240 гривен; в 2027 году - 35 268 гривен; в 2028 году - 39 758 гривен.

Как писал УНИАН, эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая считает, что для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривен на человека, а более низкая зарплата не сможет покрыть все базовые расходы. Она указала, что при наличии ребенка сумма, которая необходима для жизни, возрастает. В таком случае каждый взрослый должен получать не менее, чем по 20 тысяч гривень в месяц.

