Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области.

По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 24 609 грн. В то же время размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа".

Отмечается, что самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области - 28 431 грн. В топе также оказались Львовская (27 477 грн), Киевская (27 153 грн), Ивано-Франковская (26 676 грн), Волынская (26 503 грн) и Закарпатская (25 643 грн) области.

В то же время самые низкие зарплаты получают работники в Запорожской области - 20 555 грн, а также в Черниговской (20 828 грн) и Полтавской (20 858 грн) областях.

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Уровень средней заработной платы в других областях:

Ровенская область - 24 589 грн;

Одесская - 24 517 грн;

Тернопольская - 24 424 грн;

Хмельницкая - 23 454 грн;

Херсонская - 23 375 грн;

Сумская - 23 335 грн;

Винницкая - 23 227 грн;

Харьковская - 23 100 грн;

Житомирская - 22 937 грн;

Николаевская - 22 844 грн;

Черновицкая - 22 799 грн;

Черкасская - 22 071 грн;

Днепропетровская - 22 309 грн;

Кировоградская - 21 748 грн.

В OLX Работа отмечают, что динамика роста заработных плат соответствует общеэкономическим ожиданиям. Там отмечают, что, по прогнозу НБУ, в 2025 году номинальные зарплаты вырастут на 17,7%, а с учетом инфляции - на 3,9%. В то же время согласно данным Госстата, в 2024 году зарплаты выросли на 25,6% по сравнению с предыдущим годом. Ожидания до конца текущего года остаются положительными - прогнозируется рост на уровне 15-20%, что также соответствует динамике на платформе OLX Работа год к году.

"Самые высокие темпы повышения зарплат прогнозируются в секторах с традиционным дефицитом кадров: строительстве, ремонтах, производстве и промышленности. Основные факторы, заставляющие работодателей пересматривать уровень оплаты труда, - острая нехватка квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезд трудоспособного населения за границу и общая демографическая ситуация. К этому добавляется давление инфляции, которое заставляет корректировать зарплатные ожидания работников", - говорится в исследовании.

Украинский рынок труда - последние новости

Согласно данным исследования "OLX Работа", в Одессе наблюдается высокий спрос на сезонную работу. В среднем количество откликов на объявления превышает число предложений в 42 раза.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки специалистов на рынке труда работодатели все охотнее принимают на работу новичков или кандидатов с незначительным опытом.

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