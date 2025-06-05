Около половины кредитов граждане берут на жилье площадью до 50 м².

За 2,5 года работы государственной ипотечной программы "еОселя" украинцам было выдано более 17 тысяч кредитов на более чем 28 млрд грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой.

По ее словам, за 5 месяцев 2025 года по программе "еОселя" уже выдано 2 334 кредита на 4,3 млрд грн. В целом 41% (960 шт.) из этого количества кредитов было оформлено на жилье площадью до 50 м². Также 34% недвижимости по "еОсели" - это жилье площадью от 50 до 73 м².

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С начала 2025 года 40% недвижимости приобретено в новостройках, введенных в эксплуатацию (первая продажа), 19% - в объектах на стадии возведения, 41% - жилье на вторичном рынке.

С начала года 42% кредитов было выдано на приобретение жилья стоимостью от 2 млн грн до 3 млн грн, 30% - жилье стоимостью более 3 млн грн, 28% - от 1 млн грн до 2 млн грн.

По сравнению с 5 месяцами 2024 года доля объектов на первичном рынке (первая продажа и объекты на стадии строительства) выросла вдвое и составляет около 60% от общего объема ипотечных кредитов.

Как безопасно взять ипотеку - советы эксперта

Банкир дала несколько важных советов, как безопасно взять ипотечный кредит на первичное жилье.

Прежде всего эксперт советует ознакомиться с рядом технических фактов о новостройке, которые можно проверить: есть ли у девелопера все разрешительные документы, нет ли судебных обременений, протестов общества против строительства, активно ли ведутся строительные работы (нет ли простоев), придерживается ли девелопер сроков строительства.

Во-вторых, следует проверить, аккредитованы ли девелопер или объект в программе "еОселя" (аккредитация в государственной ипотечной программе является весомой гарантией качества возводимого объекта, профессиональной репутации и надежности девелопера).

В-третьих, стоит выяснить, действуют ли совместные ипотечные программы с банками и какие условия кредитования предлагаются (наличие таких программ - это дополнительная банковская защита для заемщика, независимо от банка, в котором планируется оформить кредит).

"В условиях войны фактор неопределенности влияет на решения граждан - от бытовых вопросов до более глобальных, таких как приобретение жилья в кредит. Именно поэтому безопасность приобретения жилья на первичном рынке - один из ключевых факторов, мотивирующих заемщика", - подытожила Дмитриева.

Ипотечная программа "еОселя" - другие новости

В конце прошлого года правительство внесло изменения в условия программы "еОселя" в прифронтовых областях с целью содействия возвращению людей на деоккупированные территории. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно приобрести жилье, которое не старше 10 лет.

Также с ноября 2024 года в рамках программы "еОселя" украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, тогда как ранее он составлял 20%.

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