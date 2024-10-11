НБУ планирует отчеканить в 2025 году 20 миллионов монет.

Национальный банк подал в парламент пакет законопроектов о переименовании разменной монеты "копейка" на "шаг".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он опубликовал письмо главы НБУ Андрея Пышного спикеру Руслану Стефанчуку, в котором тот просит поддержать инициативу по "восстановлению исторической справедливости" и изменить название "копейка" на исконно украинское.

В документе отмечается, что Нацбанк выдвинул эту идею после основательного исследования национальных традиций и истории денежного обращения Украины:

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"Вместе с признанными специалистами в области истории, нумизматики, банковского дела, искусствоведения, археологии и языкознания мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название разменной монеты, как "копейка" является чужеродным для нашей страны и фактически - символом российской оккупации Украины по крайней мере в течение последних трех веков. В то же время возвращение к исконно украинскому названию "шаг" позволит возродить национальные традиции в номинации денег".

Пышный подчеркнул, что принятие таких законодательных изменений не приведет к дополнительным расходам со стороны НБУ: чеканка розничных шагов не будет предусматривать мгновенного изъятия копеек, которые уже находятся в обращении. Всего НБУ планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов монет.

Переименование копеек на шаг

В начале сентября глава Нацбанка сообщил, что они инициируют изменение названия "копейка" на "шаг". Он объяснил это желанием восстановить историческую справедливость и поспособствовать дерусификации.

По его словам, уже в следующем году украинцы смогут увидеть первые монеты номиналом 50 шагов. Пышный заверил, что разработка эскизов и чеканка монет не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

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