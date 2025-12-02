Предложение Еврокомиссии выходит за пределы мандата Европейского Центробанка.

Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии для выплаты "репарационного кредита" Украине на сумму 140 миллиардов евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами.

Как пишет The Financial Times, это решение базируется на выводе, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы мандата банка.

Отмечается, что страны ЕС должны предоставить государственные гарантии, чтобы распределить риск возврата "репарационного кредита". Но, по мнению представителей Европейской комиссии, страны-члены не смогут оперативно собрать необходимые средства. Поэтому они обратились в ЕЦБ с предложением выступить кредитором последней надежды для бельгийского Euroclear Bank. Но представители Европейского центрального банка отказали.

Внутренний анализ Европейского Центробанка пришел к выводу, что предложение комиссии равнозначно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку Центральный банк будет покрывать финансовые обязательства государств-членов.

Эта практика, которую экономисты называют "монетарным финансированием", запрещена в договорах ЕС, поскольку она может привести к высокой инфляции и потере доверия к регулятору.

По данным газеты, в ответ на позицию ЕЦБ Еврокомиссия начала разработку альтернативных предложений, которые бы обеспечили временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро.

Активы российского Центробанка были заморожены в западных странах после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В октябре 2025 года лидеры ЕС во время саммита пытались согласовать план использования 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в Европе в качестве репарационного кредита для Украины. Однако Бельгия, где хранится значительная часть российских денег, выступила против.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на достижение потенциального мирного соглашения.

Украина требует от европейских союзников принять политическое решение о предоставлении репарационного кредита в размере 140 млрд евро, основанный на замороженных государственных активах России, уже в декабре.

