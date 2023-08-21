С 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков составит 50% от суммы перевода.

Российское подразделение Raiffeisen, который на втором году полномасштабного российского вторжения в Украину так и не ушел с рынка агрессора, вводит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах.

Как говорится в сообщении на сайте банка, с 1 сентября 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США составит 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов США.

"Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа. Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов - физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)", - говорится в сообщении банка.

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Новые условия распространяются на все входящие переводы, зачисляемые на счета клиентов - физических лиц, малого и микро бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Война в Украине и позиция Raiffeisen Bank

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако до сих пор остается на территории агрессора и по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

Украина официально внесла банк в список международных спонсоров войны, так как после вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагает ввести санкции против банка.

В феврале Raiffeisen заинтересовались фискальные органы США.

В мае 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения.

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