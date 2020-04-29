Добавят в среднем по 260 гривень: в мае повышенные пенсии получат 8,4 миллиона пенсионеров

Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Повышенные вследствие индексации пенсии в мае получат 8,4 млн украинских пенсионеров, сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

Читайте такжеВ Раде рассказали, сколько пенсионеров получат дополнительную тысячу гривень

По ее словам, в условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

«В мае для 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы пенсии на 11%. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин», - говорится в сообщении.

По словам главы министерства, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривень.

В сообщении отмечается, что средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 года изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн, а также проведение в мае индексации пенсий на 11%. Кроме того, решением предусмотрена выплата в апреле единовременного пособия в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн.