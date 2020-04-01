Украинским пенсионерам повысили пенсии: кому, когда и сколько добавят

Согласно решению Кабмина, в мае этого года будет проведена индексация пенсий для 10 млн украинских пенсионеров.

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

«При этом мы устанавливаем для таких пенсионеров со страховым стажем для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет, что не может быть пенсионная выплата меньше 2600 грн. Потому что сейчас такая выплата 2000 грн. Поэтому мы предлагаем провести такой перерасчет, и такую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров», - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Министр подчеркнула, что пенсионеры старше 80 лет получат такую выплату в дополнение к уже имеющимся у них надбавок участников боевых действий, участников войны, детей войны и так далее.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

«В мае провести индексацию пенсий на 11%. Но мы знаем, что не всех пенсионеров коснется такая индексация, и мы посчитали, что 7 млн пенсионеров получат около 260 грн. Поэтому мы предлагаем тем пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж работы 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, также для них повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 грн», - отметила Лазебная.

Министр подчеркнула, что, с учетом увеличения пенсионных выплат, такое повышение охватит более 8,5 млн пенсионеров.

Также, согласно принятому постановлению, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.

«Кроме того, данную выплату получат около 600 тыс. человек, получающих социальную помощь, а это дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, лица, не имеющие права на пенсию, а также получатели временной государственной социальной помощи для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсионную выплату. Они также получат гарантированно по 1 тыс. грн», - сказала Лазебная.

Министр отметила, что выплаты будут проведены после внесения изменений в бюджет и утверждения необходимых финансовых документов.

«Если это все произойдет, то уже с 14 апреля Пенсионный фонд насчитает все эти выплаты, и люди получат по 1 тыс. грн», - сказала Лазебная.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане, у которых размер пенсии составляет менее 5 тыс. грн, должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.